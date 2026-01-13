O Barcelona anunciou a contratação de João Cancelo por empréstimo até o final da temporada 2025/26, por seis meses, vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador de 31 anos retorna ao clube, pelo qual já atuou na temporada 2023/24, e vestirá a camisa número 2.

A primeira passagem de Cancelo pelo Barcelona ocorreu há três anos, quando chegou por empréstimo do Manchester City, após viver os melhores anos de sua carreira sob o comando de Pep Guardiola, sendo considerado um dos melhores do mundo em sua posição. Naquela temporada, participou de 42 partidas, com quatro gols e cinco assistências. Após o término do contrato, transferiu-se para o Al-Hilal, pelo qual disputou 45 jogos em uma temporada e meia.

Cancelo não permaneceu no futebol saudita, em parte devido a problemas de relacionamento com o técnico Simone Inzaghi. O lateral-direito enfrentou dificuldades físicas nesta temporada e disputou apenas duas partidas na liga local, o que levou o treinador a não incluí-lo na lista de estrangeiros para a segunda metade do ano.

João Cancelo, do Al Hilal, reage durante o momento de silêncio em memória do ex-jogador Diogo Jota e de seu irmão André Silva, antes da partida do Mundial de Clubes de 2025 contra o Fluminense (Foto: Megan Briggs/AFP)

Assim, o português busca retomar seu espaço no futebol europeu, alcançar maior minutagem em campo e recuperar o ritmo de jogo com foco na Copa do Mundo de 2026, que começa em junho. Polivalente, capaz de atuar em mais de uma posição, Cancelo chega ao Barcelona para disputar a lateral direita com Jules Koundé ou até mesmo na esquerda, ao lado de Alejandro Balde.

Atual campeão da Supercopa da Espanha, o Barça lidera a La Liga com 49 pontos ao término do primeiro turno, fruto de 16 vitórias, um empate e duas derrotas. Na Champions League, por outro lado, ocupa a 15ª colocação — fora da zona direta de classificação para as oitavas de final — com 10 pontos em seis rodadas, resultado de três vitórias, um empate e duas derrotas.

Experiência internacional 🌍

João pode ser considerado um dos grandes andarilhos modernos do futebol. Revelado pelo Benfica, subiu para os profissionais em 2012, ainda no time B, e recebeu a oportunidade de ganhar maior espaço na Espanha pelo Valencia, inicialmente por empréstimo. Após bom desempenho na temporada 2014/15, foi contratado em definitivo.

Permaneceu no clube espanhol entre 2015 e 2018 e foi emprestado à Inter de Milão em 2017/18. Com passagem regular pelos nerazzurri, despertou interesse da rival Juventus, atuou na temporada 2018/19 pela Velha Senhora e foi adquirido pelo Manchester City, clube em que ficou por mais tempo na carreira, até 2024, como titular constante na era mais vitoriosa da história dos Citizens.

Depois de altos e baixos na reta final, foi emprestado ao Bayern de Munique e ao próprio Barcelona. Com breve passagem pelo futebol saudita, retorna ao Velho Continente.

