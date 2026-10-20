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João Félix quer deixar o Al Nassr e prioriza gigante europeu

Atacante português mira retorno ao futebol europeu e prioriza o Barcelona

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 13:55
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João Félix correndo apontando para o céu
Com 29 gols na Arábia Saudita, João Félix planeja retorno à Europa e mira volta ao Barcelona (Foto: Divulgação)

João Félix pode encerrar sua passagem pelo futebol saudita ao término da temporada 2026/2027. Para deixar o Al Nassr, no entanto, o atacante português terá de superar um obstáculo contratual que dá ao clube a opção de estender seu vínculo. O empresário Jorge Mendes pretende conversar com os dirigentes da equipe para definir os próximos passos, já que o jogador tem o desejo de retornar à Europa e considera o Barcelona seu destino ideal.

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João Félix em movimento de chute
Com 29 gols na Arábia Saudita, João Félix planeja retorno à Europa e mira volta ao Barcelona (Foto: Divulgação)

O contrato de João Félix com o Al Nassr tem validade até junho de 2027. O acordo, porém, prevê uma cláusula que permite ao clube saudita ampliar o vínculo unilateralmente, desde que os requisitos estipulados sejam atendidos. Dessa forma, uma possível transferência dependerá também da decisão da diretoria sobre o exercício dessa opção.

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A expectativa é que Mendes trate do tema com os dirigentes, buscando esclarecer as condições contratuais e apresentar a intenção do jogador de deixar a Arábia Saudita. A ideia é antecipar as conversas antes da abertura da próxima janela de transferências e, assim, identificar possibilidades para o futuro do atacante no mercado europeu.

Jorge Mendes, empresário de Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Divulgação)
Jorge Mendes buscará acordo com a diretoria do Al Nassr para destravar cláusula contratual de João Félix (Foto: Divulgação)

Barcelona é a prioridade de João Félix

O principal objetivo do português é voltar ao Barcelona, clube pelo qual atuou na temporada 2023/2024, por empréstimo do Atlético de Madrid. Na passagem pela equipe catalã, o atacante entrou em campo 44 vezes e marcou dez gols. Depois disso, também defendeu Chelsea e Milan antes de acertar com o Al Nassr.

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Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, Jorge Mendes já teria comunicado ao Barcelona que João Félix aceitaria retornar sem a necessidade de pagamento por seus direitos econômicos. A possibilidade de uma nova passagem pelo clube, contudo, depende dos planos da diretoria e da comissão técnica para a próxima temporada.

A disputa por espaço no setor ofensivo e as prioridades do planejamento esportivo podem representar dificuldades para a negociação, mesmo com a disposição do jogador em voltar à Catalunha.

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Números pelo Al Nassr

Contratado em julho de 2025, João Félix voltou a ganhar destaque com a camisa do Al Nassr. Conforme os dados compilados pelo Tribuna, o atacante soma 29 gols e 22 assistências em 55 partidas pelo clube saudita.

Na temporada atual, o português contabiliza quatro gols e três assistências em oito jogos, considerando todas as competições. O desempenho pode contribuir para manter o interesse do mercado europeu, embora a definição de seu futuro também dependa das condições previstas em seu contrato.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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