João Cancelo rescinde contrato com Al-Hilal e se aproxima do Barcelona Lateral português chega à Espanha para realizar exames médicos

João Cancelo está de volta ao Barcelona. O lateral português desembarcou em Barcelona nesta segunda-feira (17) para concluir a transferência em definitivo ao clube catalão após rescindir o contrato com o Al-Hilal. O jogador realizará os exames médicos nesta terça-feira (18) e, caso seja aprovado, terá o retorno oficializado pelo Barça.

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Cancelo chega sem custos de transferência depois de abrir mão de parte dos valores que receberia em seu último ano de contrato com o clube saudita. O português tinha vínculo com o Al-Hilal até junho de 2027, mas não estava nos planos do técnico Simone Inzaghi e manifestou desde o fim da temporada o desejo de retornar ao Barcelona.

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Retorno após passagem de destaque

O português disputou 23 partidas pelo Barcelona na temporada 2025/26, marcou dois gols e deu três assistências. O desempenho durante os seis meses em que esteve no clube foi suficiente para convencer o técnico Hansi Flick a defender sua permanência no elenco.

A volta também representa a terceira passagem de Cancelo pelo Barcelona. O lateral já havia sido emprestado pelo Manchester City na temporada 2023/24 e retornou ao clube catalão na campanha passada, desta vez cedido pelo Al-Hilal.

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Inicialmente, Barcelona e Al-Hilal chegaram a avaliar a possibilidade de um novo empréstimo. A operação, porém, teria custado cerca de 10 milhões de euros aos catalães. Diante do desejo do jogador de permanecer na Espanha, o clube saudita optou pela rescisão e liberou Cancelo.

Natan disputa bola com João Cancelo no jogo entre Betis e Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

Disputa pela lateral esquerda

Cancelo deve iniciar a nova passagem pelo Barcelona como opção para a lateral esquerda, posição em que ganhou espaço na última temporada. O português terminou à frente de Alejandro Balde na preferência de Flick e voltará a disputar a titularidade com o espanhol.

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A expectativa do Barcelona é concluir os procedimentos finais da contratação e oficializar o retorno do jogador ainda nesta semana. O clube considera Cancelo uma peça importante para o elenco comandado por Flick.

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