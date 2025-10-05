Jack Grealish marca e encerra sequência de 19 jogos sem derrota do Crystal Palace
A última derrota do Crystal Palace havia sido há quase seis meses
- Matéria
- Mais Notícias
Nos acréscimos, o atacante Jack Grealish fez o gol derradeiro na vitória por 2 a 1 do Everton sobre o Crystal Palace – que não perdia há 19 jogos. A partida aconteceu neste domingo (5) e foi válida pela sétima rodada da Premier League. Com o resultado, os campeões da Copa da Inglaterra deixaram escapar a oportunidade de assumir a vice-liderança do campeonato e terminaram o dia na 6ª colocação.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Fluminense perde gol inacreditável na Premier League e divide opiniões: ‘Mediano’
Futebol Internacional05/10/2025
- Futebol Internacional
Jornal elege melhor meio-campista da Premier League: ‘Imponente’
Futebol Internacional05/10/2025
- Futebol Internacional
Manchester City vence na Premier League com gol de Haaland, e web opina: ‘E sem ele?’
Futebol Internacional05/10/2025
A última derrota do Crystal Palace em jogos oficiais havia sido na goleada contra o Newcastle United, há quase seis meses, por 5 a 0. Desde então, o time de Grealish somou nove empates e 10 vitórias em diferentes competições, incluindo a conquista do título da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City, e a Supercopa da Inglaterra, superando o Liverpool.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Everton recebeu o Crystal Palace no Hill Dickson Stadium, na cidade de Liverpool, para a partida da sétima rodada da Premier League. Aos 37 minutos da primeira etapa, os visitantes abriram o placar com Daniel Muñoz. No segundo tempo, no entanto, os donos da casa reagiram e conseguiram, de pênalti, empatar a partida, aos 31 minutos. Já no apagar das luzes, Jack Grealish, nos acréscimos, marcou e levou os Toffees à loucura, deixando o Everton à frente do placar e garantindo os três pontos na tabela.
- Matéria
- Mais Notícias