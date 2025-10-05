menu hamburguer
Jack Grealish marca e encerra sequência de 19 jogos sem derrota do Crystal Palace

A última derrota do Crystal Palace havia sido há quase seis meses

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
17:38
Comemoração de Jack Grealish no gol do Everton sobre o Crystal Palace (Foto: Reprodução Instagram/@everton)
imagem cameraComemoração de Jack Grealish no gol do Everton sobre o Crystal Palace (Foto: Reprodução Instagram/@everton)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nos acréscimos, o atacante Jack Grealish fez o gol derradeiro na vitória por 2 a 1 do Everton sobre o Crystal Palace – que não perdia há 19 jogos. A partida aconteceu neste domingo (5) e foi válida pela sétima rodada da Premier League. Com o resultado, os campeões da Copa da Inglaterra deixaram escapar a oportunidade de assumir a vice-liderança do campeonato e terminaram o dia na 6ª colocação.

A última derrota do Crystal Palace em jogos oficiais havia sido na goleada contra o Newcastle United, há quase seis meses, por 5 a 0. Desde então, o time de Grealish somou nove empates e 10 vitórias em diferentes competições, incluindo a conquista do título da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City, e a Supercopa da Inglaterra, superando o Liverpool.

Grealish foi eleito o melhor jogador da partida entre Everton e Crystal Palace, pela Premier League (Foto: Divulgação Everton FC/Tony McArdle)
Grealish foi eleito o melhor jogador da partida entre Everton e Crystal Palace, pela Premier League (Foto: Divulgação Everton FC/Tony McArdle)

O Everton recebeu o Crystal Palace no Hill Dickson Stadium, na cidade de Liverpool, para a partida da sétima rodada da Premier League. Aos 37 minutos da primeira etapa, os visitantes abriram o placar com Daniel Muñoz. No segundo tempo, no entanto, os donos da casa reagiram e conseguiram, de pênalti, empatar a partida, aos 31 minutos. Já no apagar das luzes, Jack Grealish, nos acréscimos, marcou e levou os Toffees à loucura, deixando o Everton à frente do placar e garantindo os três pontos na tabela.

