Inédito! Crystal Palace supera o Liverpool e é campeão da Supercopa da Inglaterra
Torneio em jogo único abre a temporada do futebol inglês 2025/26
O futebol da Terra do Rei voltou! O Crystal Palace venceu o Liverpool na decisão da Supercopa da Inglaterra, realizada no Wembley Stadium, em Londres (ING), com início às 11h (de Brasília) e término às 13h30. O título foi decidido nos pênaltis, com vitória dos Eagles por 3 a 2 nas cobranças.
Antes do início da Premier League, a Supercopa da Inglaterra é a responsável por abrir a temporada do futebol inglês. Atualmente, é a quarta competição mais importante e prestigiada do país. O Crystal Palace conquistou o primeiro troféu do torneio nacional em sua história, após já ter vencido a Copa da Inglaterra na temporada passada — também de forma inédita — sob o comando do técnico Oliver Glasner.
Como foi a partida? ⚽
O Liverpool abriu o placar em jogada iniciada pelo lado esquerdo com Florian Wirtz. O meia alemão encontrou Hugo Ekitike na entrada da área; o atacante avançou para o centro e finalizou com o pé direito no canto esquerdo do goleiro adversário. Foi o primeiro gol de Ekitike com a camisa dos Reds — o francês, recém-contratado nesta janela de transferências, chegou ao clube com status de titular para a posição de centroavante.
O Crystal Palace empatou ainda na primeira etapa, em cobrança de pênalti convertida por Jean-Philippe Mateta. O atacante bateu firme no canto esquerdo de Alisson, que caiu para o lado oposto, sem chances de defesa.
Na etapa complementar, o Liverpool voltou a liderar o placar após lançamento preciso de Dominik Szoboszlai, do meio-campo para o lado direito do ataque. A bola encontrou Jeremie Frimpong, que cortou para dentro e cruzou na área. No entanto, mesmo com pouco ângulo para a finalização direta, o chute do lateral surpreendeu o goleiro e balançou a rede, encobrindo o arqueiro e selando um belo gol.
No entanto, o Crystal Palace voltou a ressurgir das cinzas para empatar novamente a partida. Após recuperar a bola no meio-campo, Adam Wharton lançou em profundidade para Ismaïla Sarr, que recebeu, avançou em condução e finalizou com o pé direito na primeira trave. A bola ainda tocou na trave antes de entrar no lado direito da rede.
A igualdade no placar levou a decisão para a disputa por pênaltis. Nela, o principal nome da história recente do Liverpool, Salah, desperdiçou sua cobrança logo na abertura da série. Mateta, assim como no tempo regulamentar, converteu e colocou o Palace em vantagem por 1 a 0 — placar que se manteve favorável aos londrinos até o fim da disputa. O Liverpool ainda teve outras duas cobranças desperdiçadas, com Mac Allister e Elliott, enquanto o próprio adversário também falhou com Eberechi Eze e Borna Sosa. Coube a Justin Devenny bater o pênalti decisivo e garantir a vitória do Crystal Palace por 3 a 2, consagrando a equipe campeã inédita da Supercopa da Inglaterra.
O que vem por aí? 🔎
As duas equipes retornam aos gramados para a rodada inaugural da Premier League. O Crystal Palace enfrentará um desafio difícil contra o atual campeão do Mundial de Clubes, Chelsea, no dia 17 de agosto, às 10h (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Já o Liverpool recebe o Bournemouth dois dias antes, às 16h (horário de Brasília), em Anfield.
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 3x3 Liverpool
Supercopa da Inglaterra
🗓️ Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Wembley Stadium, em Londres (ING)
🥅 Gols: Ekitike 4'/1ºT (0-1); Mateta 17'/1ºT (1-1); Frimpong 21'/2ºT (1-2); Sarr 32'/2ºT (2-2)
🟨 Cartões amarelos: Ibrahima Konaté, Florian Wirtz, Mohamed Salah (LIV)
🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi (Justin Devenny), Daniel Muñoz; Adam Wharton (Jefferson Lerma), Daichi Kamada (Will Hughes); Tyrick Mitchell (Borna Sosa), Ismaïla Sarr, Eberechi Eze; Jean-Philippe Mateta.
⚪ Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez ( Andrew Robertson); Curtis Jones (Wataru Endo), Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz (Harvey Elliott); Mohamed Salah, Cody Gakpo; Hugo Ekitike (Alexis Mac Allister).
