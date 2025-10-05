menu hamburguer
Futebol Internacional

Jornal elege melhor meio-campista da Premier League: ‘Imponente’

Granit Xhaka, do Sunderland, é um dos maiores destaques do início do Campeonato Inglês

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
Dia 05/10/2025
15:42
Troféu da Premier League
Troféu da Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Granit Xhaka, ex-Arsenal e Bayer Leverkusen, foi classificado como o melhor meio-campista da Premier League pelo jornal espanhol "As". Segundo o periódico, o suíço tem sido fundamental na campanha do Sunderland desde a volta do clube à elite inglesa. Na temporada, o volante já contribuiu com três assistências e assumiu um papel de liderança na equipe.

— Granit Xhaka lidera um Sunderland que ocupa posições europeias. O suíço está sendo um dos mais destacados na sua posição e o líder da equipe sensação no início de Premier League. Sua hierarquia é imponente dentro de campo — escreveu o "As".

Na última janela de transferências, o Sunderland chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen para contratar Xhaka por 15 milhões de euros. Ele havia feito história na temporada 2023/24 e foi peça-chave na campanha que resultou na inédita conquista da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Ao todo, ele somou 99 partidas pelo clube alemão, para o qual se transferiu em 2023.

O Sunderland, promovido à Premier League nesta temporada, se movimentou com força no mercado e vem mostrando resultado em campo. Antes da derrota para o Manchester United, por 2 a 0, os Black Cats estavam na quinta posição do campeonato e na briga por vaga em competições europeias em 2026/27.

Xhaka na Premier League

Antes de acertar com o Sunderland, Xhaka já havia jogado na Premier League, pelo Arsenal. O suíço passou sete anos no clube londrino e somando 297 jogos, conquistando a FA Cup nas temporadas 2016/17 e 2019/20.

Granit Xhaka tem sido o principal nome do Sunderland na Premier League (Foto: Divulgação/Sunderland)
