Ex-Fluminense perde gol inacreditável na Premier League e divide opiniões: ‘Mediano’

Wolves e Brighton empataram por 1 a 1 neste domingo (5), em partida válida pela sétima rodada da Premier League, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING). Enquanto os visitantes celebraram o ponto conquistado fora de casa, os mandantes seguem afundados na lanterna da competição, somando apenas dois empates e cinco derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu 14, com saldo negativo de nove.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de uma bola na rede para cada lado, um dos lances mais marcantes do jogo teve como pilar um velho conhecido do futebol brasileiro: Jhon Arias, ex-Fluminense. Quando os Wolves ainda venciam por 1 a 0, o colombiano desperdiçou uma grande oportunidade na pequena área, ao chutar por cima do gol mesmo estando livre frente ao goleiro. Confira, a seguir, o lance abaixo:

continua após a publicidade

Poucos minutos depois, o Brighton empatou e adiou a primeira vitória do time comandado por Vítor Pereira — ex-Corinthians e Flamengo — nesta edição da Premier League. Nas redes sociais, o lance protagonizado por Arias ganhou grande repercussão após a partida, principalmente por ter sido a chance mais clara de gol em um confronto decisivo para o Wolverhampton, que atravessa momento delicado na tabela e não pode se dar ao luxo de desperdiçar oportunidades, sob risco de repetir a luta contra o rebaixamento vivida na temporada passada — revertida apenas graças a um bom segundo turno.

Vítor Pereira, técnico do Wolverhampton, pela Premier League 2025/26 (Foto: Justin Tallis/AFP)

Assim, o nome do camisa 10 foi amplamente mencionado pelos torcedores locais. Enquanto alguns criticaram a finalização desperdiçada, outros defenderam o jogador, destacando sua lucidez em campo e ressaltando que ele ainda está em processo de adaptação ao futebol inglês. Arias chegou ao clube em agosto de 2025, após se destacar por anos no Fluminense. A transferência foi concretizada por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões, à época), valor que reflete o alto investimento do clube em seu potencial.

continua após a publicidade

Confira a repercussão abaixo sobre Arias nas redes sociais 🗣️

Tradução: Arias deveria aproveitar essa chance para fazer 2 a 0. Parece que nunca mais vamos ganhar na Premier League.

Tradução: Estou realmente tentando ver. Mas árias é bem mediano.

Tradução: Arias deveria ter dado aos Wolves sua primeira vitória na temporada.

Tradução: Você já viu um jogo do Wolves? Jhon Arias faz bons passes e cria oportunidades para boas jogadas, mas a maioria do time é muito burra.

Tradução: Agora você vê. O Arias é um cara incrível, mas a diretoria é péssima.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.