Manchester City vence na Premier League com gol de Haaland, e web opina: ‘E sem ele?’
Artilheiro marca no primeiro tempo em lance característico de centroavante
O Manchester City vence 1 a 0 Brentford neste domingo (5), em partida válida pela sétima rodada da Premier League, no Gtech Community Stadium, em Londres (ING). O gol da partida foi marcado por ele, sempre ele: o centroavante Erling Haaland, agora isolado na artilharia da liga nacional com nove gols. No entanto, o primeiro tempo também ficou marcado por uma baixa significativa — o meio-campista Rodri, deixou o campo lesionado.
Com o resultado, o City subiu para a quinta colocação na tabela, somando quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe acumula 15 gols marcados — o melhor ataque da competição — e seis sofridos, com saldo positivo de seis. Todos os gols desta edição na Premier foram anotados com a bola rolando, sem nenhum oriundo de bola parada.
O Brentford, que vinha de boas campanhas na elite, enfrenta uma fase de transição após a saída de seus principais nomes ofensivos e do técnico Thomas Frank. Em meio à reformulação, ocupa a 16ª posição, com seis pontos, resultado de duas vitórias, um empate e quatro derrotas, além de nove gols marcados e nove sofridos, o que resulta em saldo negativo de três.
As duas equipes voltam a campo apenas após a pausa para a Data Fifa de outubro. O City recebe o Everton no dia 18, às 11h (de Brasília), enquanto o Brentford visita o West Ham no dia 20, às 16h.
Como foi o gol?⚽
O City controlou todo o primeiro tempo e não foi ameaçado. Aos 9', o placar foi inaugurado após uma jogada iniciada pelo zagueiro Joško Gvardiol pelo lado esquerdo, com um lançamento longo que superou o meio-campo adversário. O passe encontrou Haaland, que venceu a marcação de Sander van de Berg, conduziu com a perna direita e finalizou com força, de pé esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Caoimhin Kelleher. No entanto, nem tudo foi positivo para os Cityzens. Rodri, que já enfrentava problemas físicos desde a última temporada, precisou ser substituído aos 20' devido a uma lesão.
Tradução: Sem os gols de Haaland, onde estará esse time?
Tradução: Haaland ativou o modo besta e vai arrastá-los para o título.
Tradução: Não podemos nos dar ao luxo de decepcionar Haaland novamente…
