Itália dá show e goleia Estônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Azzurra venceu o confronto por 5 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
A Itália confirmou o favoritismo e venceu a Estônia por 5 a 0 nesta sexta-feira (5), no estádio Comunale Azzurri d’Italia, em Bérgamo, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados por Moise Kean, Retegui, que fez dois, Bastoni e Raspadori.
Relacionadas
- Fora de Campo
Raphinha acusa funcionário de parque de diversões de racismo contra seu filho: ‘Só queria um abraço’
Fora de Campo05/09/2025
- Onde Assistir
Armênia x Portugal: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias
Onde Assistir05/09/2025
- Futebol Internacional
Mais de R$ 950 milhões; conheça o reforço milionário do Liverpool
Futebol Internacional05/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a Azzurra segue viva na briga pelas primeiras colocações do grupo. A equipe comandada por Gennaro Gattuso chegou à terceira posição, com um jogo a menos que Israel e o líder da chave, Noruega, mantendo-se momentaneamente fora da zona de classificação direta ao Mundial. Já a Estônia estacionou em quarto lugar e viu suas chances de sonhar com as vagas ficarem ainda mais distantes.
Itália x Estônia: como foi o jogo?
A Itália começou o jogo impondo intensidade. Logo aos três minutos, Politano arriscou de fora da área e obrigou a defesa estoniana a desviar para escanteio. Na cobrança, Dimarco pegou de primeira e mandou por cima do gol. Era um prenúncio do que viria: pressão italiana, mas dificuldade em transformar as oportunidades em gols.
Pouco depois, Moise Kean tentou abrir o marcador, mas foi desarmado no momento decisivo. A Estônia respondeu com um contra-ataque rápido, mas sem levar real perigo a Donnarumma. A dinâmica se repetiu ao longo da primeira etapa: a Itália dominava, criava volume, mas pecava nas finalizações.
Os números explicavam o cenário. Ao intervalo, a Azzurra tinha 75% de posse de bola e 17 finalizações, mas apenas três chances claras. O goleiro Karl Hein, em grande noite, também foi responsável por manter o zero no placar, com defesas seguras e intervenções decisivas. O primeiro tempo terminou com a Itália superior, mas frustrada pela falta de precisão.
Na volta do intervalo, a seleção de Spalletti manteve a pressão, mas esbarrava nos mesmos problemas. A torcida começava a ficar impaciente, até que, aos 22 minutos do segundo tempo, o gol finalmente saiu. Após boa troca de passes pelo lado esquerdo, Zaccagni devolveu para Dimarco, que cruzou na medida. Retegui desviou e a bola sobrou para Kean, que, de cabeça, mandou para o fundo da rede e abriu o placar.
A Itália quase ampliou na sequência, quando Kean arrancou em velocidade, deixou a marcação para trás e bateu colocado, mas a bola explodiu na trave. O lance simbolizava bem a noite italiana: superioridade absoluta, mas nem sempre acompanhada de eficácia.
A insistência, no entanto, seria recompensada. Aos 33 minutos, a Azzurra envolveu a defesa adversária com toques rápidos até Retegui receber na entrada da área. O atacante chutou rasteiro, no canto, sem chance para Hein, ampliando para 2 a 0. O gol trouxe tranquilidade, mas o time não diminuiu o ritmo. Três minutos depois, Politano avançou pela direita e cruzou para Raspadori, que testou firme e fechou a conta: 3 a 0.
A Estônia ainda tentou reagir e chegou a assustar em boa jogada coletiva, mas Donnarumma estava atento e garantiu a meta inviolada. O placar final refletiu a superioridade italiana, que encontrou dificuldades para furar a retranca no início, mas soube aproveitar o desgaste do adversário para construir uma vitória sólida.
Na reta final da partida, Retegui fez o quarto da Itália e selou a ótima atuação no confronto. O atacante foi mais rápido que a defesa e conseguiu cabecear mais rápido que os zagueiros da Estônia, após o cruzamento de Cambiaso. Desta forma, o camisa 9 da Itália terminou o confronto com dois gols e uma assistência. Ainda nos acréscimos, Bastoni selou a goleada, alcançando o quinto andar no cruzamento de Raspadori, e marcando o quinto da Itália, fechando com chave de ouro o show da Azzura.
O que vem por aí?
Com a vitória, a Itália se prepara para encarar Israel na próxima segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), em mais um confronto direto pelas primeiras posições. Já a Estônia encerra sua participação nesta Data Fifa com um amistoso contra Andorra, na terça-feira (9), às 13h (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias