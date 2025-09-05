Mais de R$ 950 milhões; conheça o reforço milionário do Liverpool

O mercado de transferências do verão europeu foi muito movimentado, com destaque para a Premier League, que foi a liga que mais gastou. No "Inglesão", a equipe que mais investiu foi o Liverpool, que fez a contratação mais cara de sua história, o sueco Alexander Isak.

Quem é Alexander Isak?

O atacante sueco de 25 anos, Alexander Isak, começou sua carreira no tradicional AIK, da Suécia. Estreou em 2016, marcando seu primeiro gol como profissional na sua partida de estreia. Em seu país, ele era conhecido como o "novo Zlatan Ibrahimović".

Sua primeira transferência foi para o Borussia Dortmund, em 2017, mas ele também era especulado no Real Madrid. Depois, ele foi emprestado ao Willem II, dos países baixos. O terceiro time em que Isak jogou foi a Real Sociedad, em 2019. O sueco não se destacou em nenhum clube, até se transferir em 2022 para o Newcastle.

Passagem conturbada

No primeiro jogo da Premier League da temporada 23/24 Isak marcou um doblete, depois, voltou a marcar na 6° rodada. Nessa mesma temporada, o jogador quebrou um recorde do seu país na liga inglesa: ele foi o jogador sueco que mais marcou gols em uma só temporada da Premier League.

Neste ano, ele foi o terceiro maior artilheiro do campeonato com 21 gols, apenas atrás de Cole Palmer com 22 e Haaland com 27.

Na temporada de 25/26 Isak foi afastado do elenco do Newcastle. Procurado pelo Liverpool, o jogador "forçou" a sua saída da equipe, ou pelo menos foi isso que o clube entendeu. Ele não só deixou de ser convidado para um churrasco da equipe, mas também foi barrado na viagem do clube à Ásia, onde disputariam um torneio de pré-temporada.

Enquanto seus companheiros estavam defendendo as cores do Newcastle, Isak viajou para a Espanha para treinar e manter sua forma física no CT da Real Sociedad.

Até hoje, o jogador disputou 52 partidas pela seleção de seu país.

(Foto: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP)

Quanto o Liverpool gastou?

A transferência para os Reds foi um marco na carreira de Isak, que se tornou a contratação mais cara da história dos Reds. O Newcastle recebeu incríveis 150 milhões de euros com a transação, esse também foi a maior transação da história da liga inglesa.