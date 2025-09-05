Raphinha, jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira, acusou funcionário da Disneyland Paris, na França, de racismo contra seu filho Gael, de 2 anos. Em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (6), o astro compartilhou vídeos no qual um personagem do parque de diversões abraça crianças de pele branca, mas não dá atenção ao menino. O atleta ficou revoltado com a situação.

continua após a publicidade

- Os seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar pessoas assim, especialmente uma criança. Vocês deveriam fazer crianças felizes, não esnobá-las. Eu prefiro dizer esnobar do que outra coisa. Vocês são uma desgraça. Eu entendo a fadiga dos que trabalham com isso, mas por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não? Eu te odeio, Disneyland Paris. Ele só queria dizer oi e receber um abraço. Sorte sua que ele ainda não entende. Disney, esse funcionário é uma m****. Disney, esse funcionário é estúpido - escreveu Raphinha.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nos vídeos compatilhados pelo jogador, o filho aparece de braços abertos para receber um abraço de um dos funcionários, que veste a roupa de personagem do desenho "Tico e Teco". No entanto, é ignorado, enquanto outras crianças recebem atenção. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Após o desabafo, os comentários das últimas publicações da Disneyland Paris no Instagram foram invadidos por fãs do atleta, que pedem respeito e tiram satisfações sobre o ocorrido.

Raphinha, pai de Gael, está com a Seleção Brasileira

As imagens compartilhadas por Raphinha foram gravadas pela mãe de Gael. O jogador integra o elenco da Seleção Brasileira e disputou jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo nessa quinta-feira (4), no Maracanã. O meia do Barcelona foi titular na vitória por 3 a 0 diante do Chile. O próximo compromisso dos comandados de Ancelotti será contra a Bolívia, fora de casa.

continua após a publicidade

Gael é fruto do relacionamento de Raphinha com a influenciadora digital Natalia Belloli. O menino nasceu em maio de 2023. No início deste ano, a esposa do jogador relatou que a criança também já sofreu ataques racistas nas redes sociais.