Armênia x Portugal: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias
Equipes duelam em busca de uma vaga para a Copa do Mundo
Armênia e Portugal se enfrentam neste sábado (6), às 13h (de Brasília), no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Erevã, pela 1ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).
A seleção portuguesa chega embalada após conquistar a Nations League e quer iniciar com vitória sua caminhada rumo ao Mundial. Com Cristiano Ronaldo ainda como principal referência, a equipe de Roberto Martínez sonha em levantar a taça que falta para a geração que já conquistou a Eurocopa de 2016 e a própria Nations League em 2019.
Ficha Técnica
A Armênia, por sua vez, busca surpreender em um grupo difícil que ainda conta com Irlanda e Hungria. A equipe comandada por John van 't Schip tenta ganhar confiança após campanhas irregulares e terá o apoio da torcida local para encarar o favoritismo de Portugal.
Tudo sobre Armênia x Portugal pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local)
Armênia x Portugal
1ª rodada — Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
📆 Data e horário: sábado, 6 de setembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, Erevã (ARM)
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)
📺 VAR: Peter Bankes (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Beglaryan; Mkrtchyan, Harutyunyan, Haroyan, Tiknizyan; Aghbalyan, Avanesyan, Spertsyan; Shaghoyan, Sevikyan, Serobyan.
Portugal (Técnico: Roberto Martínez)
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo.
