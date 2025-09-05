menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Armênia x Portugal: onde assistir e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias

Equipes duelam em busca de uma vaga para a Copa do Mundo

imagem cameraArmenia x Portugal duelam pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
16:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Armênia e Portugal se enfrentam neste sábado (6), às 13h (de Brasília), no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Erevã, pela 1ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A seleção portuguesa chega embalada após conquistar a Nations League e quer iniciar com vitória sua caminhada rumo ao Mundial. Com Cristiano Ronaldo ainda como principal referência, a equipe de Roberto Martínez sonha em levantar a taça que falta para a geração que já conquistou a Eurocopa de 2016 e a própria Nations League em 2019.

continua após a publicidade

Ficha Técnica

ARM
POR
1ª rodada
Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
Data e Hora
sábado, 6 de setembro, às 13h (de Brasília)
Local
Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, Erevã
Árbitro
Anthony Taylor (ING)
Assistentes
Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
Var
Peter Bankes (ING)
Onde assistir

A Armênia, por sua vez, busca surpreender em um grupo difícil que ainda conta com Irlanda e Hungria. A equipe comandada por John van 't Schip tenta ganhar confiança após campanhas irregulares e terá o apoio da torcida local para encarar o favoritismo de Portugal.

Tudo sobre Armênia x Portugal pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local)

Armênia x Portugal
1ª rodada — Eliminatórias Europeias Copa do Mundo 2026
📆 Data e horário: sábado, 6 de setembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, Erevã (ARM)
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)
📺 VAR: Peter Bankes (ING)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Beglaryan; Mkrtchyan, Harutyunyan, Haroyan, Tiknizyan; Aghbalyan, Avanesyan, Spertsyan; Shaghoyan, Sevikyan, Serobyan.

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo.

Armenia x Portugal duelam pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
Armenia x Portugal duelam pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias