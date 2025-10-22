Flamengo x Racing; retrospecto, histórico e estatísticas

O próximo encontro será em 22 de outubro de 2025, pela semifinal da Copa Libertadores.

Flamengo e Racing Club já se enfrentaram seis vezes em competições oficiais, com 1 vitória para cada lado e 4 empates.

O duelo entre Flamengo e Racing Club é um dos mais equilibrados do futebol sul-americano recente. Brasileiros e argentinos já se enfrentaram seis vezes em competições oficiais, dividindo vitórias e empates de forma quase simétrica. A rivalidade, marcada por confrontos na Copa Libertadores e na antiga Supercopa Libertadores, será reacendida em 2025, quando os dois voltam a se encontrar nas semifinais do torneio continental. O Lance! apresenta estatísticas de Flamengo x Racing.

Historicamente, o confronto ganhou peso nos últimos anos, com partidas tensas e decididas no detalhe. O Flamengo, dono de um dos elencos mais valiosos da América, e o Racing, tradicional campeão argentino, têm protagonizado duelos equilibrados, marcados por gols de ambos os lados e disputas intensas por vaga nas fases decisivas da Libertadores.

Desde o primeiro encontro, em 1992, os times mantêm um histórico praticamente espelhado: uma vitória para cada lado e quatro empates. Dentro e fora de casa, o equilíbrio se repete, com ligeira vantagem rubro-negra nos confrontos recentes.

Equilíbrio nos números entre Flamengo x Racing

Em seis confrontos oficiais, o retrospecto entre Flamengo e Racing mostra total paridade: uma vitória para cada equipe e quatro empates. Foram oito gols marcados por cada lado, uma média de 1,33 gol por jogo para cada clube.

Pelos números, 67% dos jogos terminaram empatados, confirmando o caráter imprevisível do duelo. Nenhum dos times conseguiu emendar mais de uma vitória consecutiva, o que reforça o equilíbrio histórico.

Confrontos em casa e fora

No território argentino, o Racing Club disputou três partidas contra o Flamengo: venceu uma e empatou duas. A única vitória dos argentinos veio na Supercopa Libertadores de 1992, por 1 a 0, em Avellaneda.

Já no Maracanã, o Flamengo mantém leve vantagem. Foram três jogos no Rio de Janeiro: uma vitória rubro-negra e dois empates. O triunfo mais recente aconteceu em 8 de junho de 2023, pela fase de grupos da Libertadores 2023, quando o time de Jorge Sampaoli venceu por 2 a 1, gols de Wesley e Victor Hugo, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vencer os argentinos.

Maiores vitórias e resultados marcantes de Flamengo x Racing

A maior vitória do Racing ocorreu justamente naquele 1 a 0 de 1992, suficiente para eliminar o Flamengo na semifinal da Supercopa. Já o Flamengo tem como triunfo mais expressivo o 2 a 1 de 2023, que selou a classificação às oitavas da Libertadores e deu ao clube carioca o primeiro êxito sobre o rival argentino.

Curiosamente, o resultado mais repetido do confronto é o empate por 1 a 1, que se repetiu quatro vezes — duas na Libertadores 2020 e duas em solo argentino (1992 e 2023).

Jogos decisivos e duelos históricos

Dois confrontos são lembrados como os mais dramáticos da história entre Flamengo e Racing. O primeiro ocorreu em 1992, na semifinal da Supercopa Libertadores. Após empatar por 3 a 3 no Maracanã, o Flamengo foi eliminado ao perder por 1 a 0 na Argentina, em duelo com gols de Gamboa e Borrelli, ídolos da "Academia".

Já em 2020, a história voltou a se repetir em clima de tensão. Pelas oitavas da Libertadores, os times empataram 1 a 1 nos dois jogos. Nos pênaltis, o Racing venceu por 5 a 3, em noite amarga para o torcedor rubro-negro no Maracanã.

O reencontro em 2023 marcou um novo capítulo, desta vez com vitória brasileira e clima de revanche. Agora, o confronto de 2025, válido pela semifinal da Libertadores, promete ser o desempate simbólico dessa história.

Artilheiros e personagens

Entre os nomes que marcaram a história do confronto, Gabigol, Arrascaeta, Arias, Roger Martínez e Wesley figuram entre os principais destaques. Do lado argentino, o goleiro Gabriel Arias foi peça fundamental nas classificações do Racing em 2020 e 2023. Já pelo Flamengo, Gabigol participou de quatro dos seis jogos entre as equipes, balançando as redes uma vez.