Diego Forlán, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, sofreu fratura de três costelas durante uma partida amadora disputada no Uruguai. O incidente, confirmada pela família, ocorreu enquanto ex-jogador participava de um jogo recreativo em Montevidéu, no último sábado (18). Ele recebeu atendimento imediato e foi submetido a exames de imagem que apontaram as fissuras na região torácica.

Segundo o jornal britânico "The Sun", Forlán passa bem, mas seguirá afastado das atividades físicas por tempo indeterminado enquanto recebe acompanhamento médico. O protocolo adotado prevê repouso absoluto nas primeiras semanas, controle da dor e monitoramento para evitar possíveis complicações respiratórias — medidas padrão para lesões desse tipo em jogadores veteranos. Não há, por enquanto, indicação de intervenção cirúrgica.

A família, em comunicado, pediu privacidade para acompanhar a recuperação e agradeceu o atendimento das equipes médicas locais. Amigo e ídolo de gerações, Forlán tem histórico de boa forma e participação em eventos esportivos até mesmo após a aposentadoria. Em suas redes, torcedores e parceiros profissionais têm desejado rápida melhora ao ídolo uruguaio.

Carreira de Diego Forlán

Figura de destaque do futebol uruguaio e internacional, Forlán construiu carreira vitoriosa por clubes europeus e pela seleção: foi peça-chave do Uruguai na campanha do Mundial de 2010, quando recebeu o prêmio de Melhor Jogador do torneio. O ex-atacante brilhou em clubes como Villarreal, Atlético de Madrid e Manchester United. O uruguaio teve passagem no Brasil, quando vestiu a camisa do Internacional em 55 jogos, com 22 gols marcados e um título de Campeonato Gaúcho, em 2013.

