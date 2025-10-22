Melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 quebra três costelas em jogo amador
Diego Forlán sofreu o incidente partida realizada em Montevidéu
- Matéria
- Mais Notícias
Diego Forlán, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, sofreu fratura de três costelas durante uma partida amadora disputada no Uruguai. O incidente, confirmada pela família, ocorreu enquanto ex-jogador participava de um jogo recreativo em Montevidéu, no último sábado (18). Ele recebeu atendimento imediato e foi submetido a exames de imagem que apontaram as fissuras na região torácica.
Relacionadas
- Libertadores
Torcida do Racing recebe time com festa no Rio para jogo contra o Flamengo
Libertadores21/10/2025
- Futebol Internacional
Seleção de ataque bilionário anuncia novo técnico rumo a uma vaga na Copa do Mundo
Futebol Internacional21/10/2025
- Futebol Internacional
Evento com a bola da Copa reúne Kaká, Diego Ribas e outros craques
Futebol Internacional21/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Segundo o jornal britânico "The Sun", Forlán passa bem, mas seguirá afastado das atividades físicas por tempo indeterminado enquanto recebe acompanhamento médico. O protocolo adotado prevê repouso absoluto nas primeiras semanas, controle da dor e monitoramento para evitar possíveis complicações respiratórias — medidas padrão para lesões desse tipo em jogadores veteranos. Não há, por enquanto, indicação de intervenção cirúrgica.
Veja vídeo
A família, em comunicado, pediu privacidade para acompanhar a recuperação e agradeceu o atendimento das equipes médicas locais. Amigo e ídolo de gerações, Forlán tem histórico de boa forma e participação em eventos esportivos até mesmo após a aposentadoria. Em suas redes, torcedores e parceiros profissionais têm desejado rápida melhora ao ídolo uruguaio.
Carreira de Diego Forlán
Figura de destaque do futebol uruguaio e internacional, Forlán construiu carreira vitoriosa por clubes europeus e pela seleção: foi peça-chave do Uruguai na campanha do Mundial de 2010, quando recebeu o prêmio de Melhor Jogador do torneio. O ex-atacante brilhou em clubes como Villarreal, Atlético de Madrid e Manchester United. O uruguaio teve passagem no Brasil, quando vestiu a camisa do Internacional em 55 jogos, com 22 gols marcados e um título de Campeonato Gaúcho, em 2013.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias