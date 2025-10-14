menu hamburguer
Vencedor de Grammy estampará camisa do Barcelona contra Real Madrid

Patrocínio do Spotify estampa mais um artista renomado

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/10/2025
11:18
Ed Sheeran Barcelona
imagem cameraCamisa principal do Barcelona terá estampa exclusiva para El Clásico (Foto: Divulgação/Barcelona)
O Barcelona apresentou nesta terça-feira (14) a camisa especial que será usada no próximo Clássico contra o Real Madrid, marcado para o dia 26 de outubro, no Santiago Bernabéu. O uniforme trará o logotipo do álbum “Play”, do cantor britânico Ed Sheeran, vencedor de múltiplos prêmios Grammy.

A ação faz parte do acordo de patrocínio com o Spotify, que desde 2022 promove artistas internacionais em jogos de destaque. Ed Sheeran será o primeiro cantor pop masculino a estampar a camisa blaugrana, sucedendo nomes como Drake, Rosalia, Karol G, Coldplay, Travis Scott e The Rolling Stones.

Camisa também será usada pela equipe feminina

A edição especial também será usada pela equipe feminina no duelo com o Granada, em 19 de outubro. O clube colocará à venda versões limitadas da camisa — incluindo algumas autografadas pelos jogadores e pelo próprio cantor — nas Barça Stores, na loja online oficial e na Nike do Passeig de Gràcia, em Barcelona.

O selo &quot;Cactus Jack&quot; pertence à marca pessoal de Travis Scott, e estampou a camisa das equipes masculina e feminina do Barcelona na última temporada (Foto: Divulgação/Barcelona)
O selo "Cactus Jack" pertence à marca pessoal de Travis Scott, e estampou a camisa das equipes masculina e feminina do Barcelona na última temporada (Foto: Divulgação/Barcelona)

Travis Scott "deu sorte" para o Barcelona da última vez

O rapper Travis Scott foi uma das estrelas fora de campo no último El Clásico, que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 3 sobre o Real Madrid, pela 35ª rodada de La Liga. Aos 34 anos, o artista norte-americano estampou sua marca "Cactus Jack" na camisa dos Culés.

