Vencedor de Grammy estampará camisa do Barcelona contra Real Madrid
Patrocínio do Spotify estampa mais um artista renomado
O Barcelona apresentou nesta terça-feira (14) a camisa especial que será usada no próximo Clássico contra o Real Madrid, marcado para o dia 26 de outubro, no Santiago Bernabéu. O uniforme trará o logotipo do álbum “Play”, do cantor britânico Ed Sheeran, vencedor de múltiplos prêmios Grammy.
A ação faz parte do acordo de patrocínio com o Spotify, que desde 2022 promove artistas internacionais em jogos de destaque. Ed Sheeran será o primeiro cantor pop masculino a estampar a camisa blaugrana, sucedendo nomes como Drake, Rosalia, Karol G, Coldplay, Travis Scott e The Rolling Stones.
Camisa também será usada pela equipe feminina
A edição especial também será usada pela equipe feminina no duelo com o Granada, em 19 de outubro. O clube colocará à venda versões limitadas da camisa — incluindo algumas autografadas pelos jogadores e pelo próprio cantor — nas Barça Stores, na loja online oficial e na Nike do Passeig de Gràcia, em Barcelona.
Travis Scott "deu sorte" para o Barcelona da última vez
O rapper Travis Scott foi uma das estrelas fora de campo no último El Clásico, que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 3 sobre o Real Madrid, pela 35ª rodada de La Liga. Aos 34 anos, o artista norte-americano estampou sua marca "Cactus Jack" na camisa dos Culés.
