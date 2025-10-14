Japoneses reagem à virada histórica do Japão contra o Brasil: ‘Não é?’

Para a maioria dos brasileiros, o jogo entre Japão e Brasil, na manhã desta terça-feira (14), era apenas mais um amistoso. O cenário em Tóquio, no entanto, é bem diferente. A vitória por 3 a 2 se tornou a primeira da história do futebol japonês contra a Seleção Brasileira.

O Brasil abriu dois gols de vantagem, mas viu o Japão virar o jogo no segundo tempo. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para a Seleção, mas Minamino, Fabrício Bruno contra e Ueda viraram o jogo para os japoneses. O amistoso foi o sétimo jogo de Ancelotti na Seleção Brasileira.

Nas redes sociais japonesas, o duelo entre Japão e Brasil foi o grande destaque do dia. A euforia tomou conta e o X, por exemplo, virou um espaço de comemoração e esperança para os amantes de futebol do outro lado do planeta. Veja abaixo:

Jogadores do Japão comemoram vitória sobre o Brasil (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Veja reação dos japoneses com a virada histórica

Tradução: Imagino quantas vezes o Brasil virou de uma desvantagem de dois gols e perdeu no passado. Não é bem raro?

Tradução: Primeira vitória histórica do Japão sobre o Brasil!

Tradução: Quero mostrar isso a mim mesmo quando estava no ensino fundamental. Japão venceu o Brasil.

Tradução: Obrigado, Brasil!

Como foi o jogo entre Japão e Brasil

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças no Brasil em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar o Brasil contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda em Japão x Brasil.

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá.

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso em Japão x Brasil.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar. Virada em Japão x Brasil.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe, mas não deu. Japão vence o Brasil pela primeira vez na história.