Barcelona, Chelsea, City e mais: Messi anuncia criação de torneio em Miami

Lionel Messi usou as redes sociais para anunciar a criação de um torneio que pretende reunir joias de grandes clubes do mundo: a Messi Cup. A primeira edição do torneio será realizada em Miami, nos Estados Unidos, com times sub-16 de Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Chelsea, River Plate e Newell's Old Boys.

Quem irá organizar a competição será a 525 Rosario, produtora fundada por Messi. Aos 38 anos e com uma carreira repleta de conquistas - incluindo 194 jogos e 114 golos pela seleção argentina, além de oito Bolas de Ouro -, Leo dá agora um novo passo fora das quatro linhas.

Messi Cup é a nova competição criada pelo craque de 38 anos (Foto: Reprodução)

O formato da Messi Cup será o seguinte: as equipes serão divididas em dois grupos, que vão se enfrentar em uma fase de todos contra todos. Após, os classificados avançam ao mata-mata, e a decisão será realizada no Chase Stadium, nos Estados Unidos, casa do Inter Miami, atual time do craque.

— Posso finalmente anunciar que um torneio de futebol juvenil muito especial chegará a Miami em dezembro, com a participação de alguns dos melhores clubes do mundo. E também haverá muitas outras atividades durante esses dias. Espero que gostem! #MessiCup.

CEO da 525 Rosario, Tim Pastore também se manifestou sobre o anúncio de Leo Messi nas redes.

— A Messi Cup é o ponto de encontro entre o futebol de hoje e os jogadores de amanhã. É uma oportunidade para celebrar o talento, a cultura e a comunidade, criando legados e vínculos que perdurarão para além do campo de jogo.

