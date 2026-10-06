Imprensa internacional se curva ao adeus de Messi pela Argentina

A vitória por 3 a 0 da Argentina sobre Benim e o desfecho emocionante da carreira de Lionel Messi na seleção nacional ganharam enorme destaque nas capas dos principais veículos de comunicação desportiva do planeta. A exibição de gala do camisa 10, com direito a gol e duas assistências no Estádio Monumental de Núñez, gerou uma onda de reverências e homenagens da imprensa internacional.

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Messi encerra o seu ciclo de 21 anos pela seleção da Argentina com gol, assistências e vitória por 3 a 0 (Foto: Luis Robayo / AFP)

Argentina

Na Argentina, o diário Olé estampou na sua manchete principal um sentido "Gracias eternas, Lionel Andrés Messi", sublinhando os 21 anos de glórias construídos pelo capitão com a camisola albiceleste. O jornal Clarín destacou o "adeus repleto de emoções", classificando a noite de gols, abraços e ovacionamentos como inesquecível para os mais de 85 mil adeptos presentes no estádio.

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O portal argentino Olé destaca o "Gracias eternas" na capa do seu site para celebrar os 21 anos de Lionel Messi na seleção (Foto: Reprodução)

Europa

O jornal Marca estampa na sua capa "O melhor até ao último dia" em louvor à atuação decisiva de Messi (Foto: Reprodução)

Espanha e França renderam-se à atuação do astro. O jornal Marca definiu o capitão como "O melhor até o último dia", enquanto o AS destacou a frase "Até sempre, génio". O portal espanhol Mundo Deportivo pontuou que o jogador "despediu-se em grande estilo", destacando também uma mensagem especial de Ronaldinho Gaúcho enviada ao amigo: "És o maior de todos". Na França, o jornal L'Équipe destacou os dois passes para golo e o tento marcado, afirmando que o craque se deliciou na sua despedida.