Leila rebate vaias e defende permanência de Abel no Palmeiras: ‘Inadmissível’

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se pronunciou na tarde desta sexta-feira (8), na Academia de Futebol, e voltou a defender a permanência de Abel Ferreira. A mandatária afirmou entender as críticas de parte da torcida, que vaiou a equipe durante a eliminação na Copa do Brasil, mas revelou ser inadmissível duvidar da capacidade técnica do núcleo que comando o futebol no clube.

- O torcedor tem todo o direito de criticar. Mas não posso admitir é duvidarem da capacidade do nosso treinador (Abel Ferreira) e comissão técnica. É inadmissível, ainda mais se tratando de um profissional que já se mostrou extremamente vencedor e profissional - disse.

A mandatária voltou ressaltar o desejo em ampliar o contrato do profissional português e sua comissão técnica até dezembro de 2027, data que marca o término de seu segundo mandato à frente do comando do Palmeiras.

- Tenho todo o interesse e luto para que o nosso treinador fique com a gente até dezembro de 2027. É meu desejo e isso que eu quero para o Palmeiras. Como presidente, tenho esse direito. Alguns tem direito de criticar, e eu tenho o direito de decidir - completou.

Desde o início do ano, Abel Ferreira permanece com contrato em maõs para renovação com o Palmeiras. Após a eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador revelou não ser o momento ideal para pensar no assunto, apesar dos esforços do clube para manutenção do trabalho nos bastidores.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante partida no Allianz Parque (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Ao ser questionada sobre o que falta para a nova assinatura, Leila Pereira foi clara: "Fala o Abel (Ferreira) assinar. Só!.

Leila Pereira sobre manifestações da torcida no Allianz Parque

Nos minutos finais da derrota para o Corinthians no Allianz Parque, parte do público presente protestou contra o técnico Abel Ferreira, sua comissão técnica e a diretoria do clube, incluindo a presidente Leila Pereira.

Ela, no entanto, acredita que a manifestação partiu de uma minoria de torcedores, que não tem proximidade com a atual gestão.

- Foi uma manifestação de uma pequena parte da torcida. Uma pequena parte que não tem nenhuma proximidade com essa presidente. São torcedores que eu deleto tudo o que falam ao meu respeito e a respeito do Palmeiras - finalizou.