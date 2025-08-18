Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Carreira brilhante’

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (18), José Mourinho elogiou o trabalho de Abel Ferreira e de sua comissão técnica no Palmeiras. No comando do clube desde o fim de 2020, o treinador já soma dez títulos e divide a liderança histórica com Oswaldo Brandão.

Para o ex-técnico do Real Madrid, Abel Ferreira sustenta um feito raro no futebol atual: permanecer no mesmo clube por um longo período. Mourinho também destacou a boa relação do treinador com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

- Acho que o Abel (Ferreira) é a grande referência, não só pelos títulos, outros também ganharam, mas o Abel conquista Libertadores, Brasileirão, está no Palmeiras há quatro, cinco anos. Faz uma coisa difícil, que normalmente os treinadores não fazem: depois de ganhar, é hora de fugir, e ele não fugiu, continuou. (…) Percebe-se a empatia entre ele e a presidente (Leila Pereira). Tem sido realmente uma carreira brilhante - afirmou o treinador, em entrevista ao canal "Sportynet".

Com contrato até dezembro deste ano, Abel Ferreira tem a possibilidade de estender o vínculo até o fim de 2027, data que coincide com o término do segundo mandato de Leila Pereira. A informação foi revelada pela própria mandatária durante a coletiva de apresentação de Khellven, segundo reforço anunciado pelo Palmeiras nesta janela de transferências.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida pela Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).