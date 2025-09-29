Nesta terça-feira (30), o Real Madrid encara o Kairat Almaty, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão, e marca a estreia em casa do time Cazaque pela principal competição de clubes do mundo.

O principal desafio do Real Madrid será a distância de 8.168 km entre Espanha e Cazaquistão. Os Merengues enfrentam voo fretado de cerca de oito horas até Almaty. Além disso, há diferença de fuso horário de três horas entre a Madrid e a capital cazaque. A altitude da cidade e o clima seco também geram preocupação entre os membros da comissão técnica de Xabi Alonso. Sem tempo de descanço, o Real decolou do Aeroporto de Madrid menos de 24 horas após a derrota no Campeonato Espanhol.

Onze inicial do Real Madrid anets da partida contra o Olympique de Marselha (Foto: Thomas Coex/AFP)

O duelo contra o Kairat ocorre em um momento complicado da temporada do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "Marca", além dos desafios de logística para a viagem e adaptação ao ambiente, os Merengues vivem momento conturbado após derrota no clássico.

— Não era apenas uma viagem qualquer, mas uma expedição que exigia pensar em logística, descanso, clima e, agora, após a dura derrota no Metropolitano, na capacidade da equipe de reagir no pior momento desde o início do novo projeto de Xabi Alonso. — afirmou o jornalista Joel Del Hio

A partida será disputada no Ortalyq Stadion, com capacidade modesta para apenas 23 mil pessoas. Historicamente, as partidas contra o Kairat representas viagens desconfortáveis para grandes clubes devido à distância e às condições locais. Além disso, por ser às 18h45 no horário espanhol (21h45 em Almaty), a equipe terá que ajustar sua rotina de preparação e alimentação para um horário pouco comum.

Real Madrid na Champions League

Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.

O Real Madrid terá desfalque dos defensores Eder Militão e Dani Carvajal. Os atletas têm lesão confirmada após a derrota para o Atlético de Madrid por 5 a 2, no último domingo (28), no Campeonato Espanhol.

