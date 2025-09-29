menu hamburguer
Veja como foram os jogos dos adversários da Seleção Brasileira no Mundial sub-20

Copa do Mundo da categoria começou no sábado (27)

FBL-WC-U20-2025-CUB-ARG
imagem cameraAlejo Sarco, da Argentina, comemora seu segundo gol contra Cuba no Mundial Sub-20, em Valparaíso, Chile (Foto: Javier Torres/AFP)
O Brasil iniciou sua participação no Mundial Sub-20 com um empate por 2 a 2 contra o México na estreia do Grupo C, no Estádio Nacional do Chile. Paralelamente, outros três jogos chamaram a atenção na rodada de abertura de domingo (28). A seguir, o Lance! traz um panorama dessas partidas e mais informações sobre a principal competição de base entre seleções.

Marrocos 2️⃣🆚0️⃣ Espanha

A Espanha teve dificuldades na criação ofensiva e encontrou pouca efetividade nas finalizações ao longo da partida. Marrocos, por sua vez, soube aproveitar as oportunidades que teve no segundo tempo. O primeiro gol surgiu após um lançamento longo de Gessime Yassine. O zagueiro espanhol Cristian David não conseguiu interpretar corretamente o movimento de Yassir Zabiri, que partiu em velocidade e recebeu a bola com ampla vantagem. Com tranquilidade, o atacante marroquino finalizou com precisão no duelo individual com o goleiro. Poucos minutos depois, os Leões do Atlas ampliaram o placar. Othmane Maamma levou a melhor sobre Julio Díaz pelo lado do campo, avançou até a linha de fundo e cruzou para Yassine, que completou para o gol, consolidando a vitória por 2 a 0.

Cuba 1️⃣🆚3️⃣ Argentina

Alejo Sarco foi o grande destaque da Argentina na estreia do Mundial Sub-20. O atacante de 18 anos, formado no Vélez Sarsfield e atualmente no Bayer Leverkusen, marcou dois gols e teve atuação decisiva na vitória da Albiceleste. Mesmo jogando com um jogador a mais durante quase toda a partida — após a expulsão precoce de Santiago Fernández —, Cuba não conseguiu transformar a vantagem numérica em resultado. A seleção caribenha chegou a descontar no fim do primeiro tempo, com Karel Pérez. Contudo, o promissor Ian Subiabre ainda fechou o placar com um belo chute de pé esquerdo, garantindo os três pontos para a Argentina e consolidando a vitória por 3 a 1.

Itália 1️⃣🆚0️⃣ Austrália

Pelo Grupo D, o mesmo de Argentina e Cuba, a Itália estreou com vitória sobre a Austrália pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado logo aos 10 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. O responsável pela finalização foi o capitão italiano Mattia Mannini, camisa 8, que demonstrou frieza ao converter a chance e definir o resultado. Com o triunfo, a Azzurra divide a liderança do grupo com a Albiceleste. As duas seleções, apontadas como favoritas da chave, se enfrentam na última rodada da fase de grupos.

FBL-WC-U20-2025-ITA-AUS
Mattia Mannini, da Itália, e Louis Agosti, da Austrália, disputam a bola no Mundial Sub-20, em Valparaíso, Chile (Foto: Javier Torres/AFP)

Mundial sub-20 🏆

Quatro cidades chilenas sediam o Mundial Sub-20: Santiago, Rancagua, Talca — ambas localizadas ao sul da capital — e a litorânea Valparaíso, banhada pelo Oceano Pacífico. Em Santiago, o Estádio Nacional, com capacidade para 46.665 torcedores, será o principal palco do torneio. Todos os jogos da seleção chilena na fase de grupos serão disputados na capital, assim como a partida de abertura e a grande final. Além do estádio principal da capital, outras três arenas recebem jogos do torneio: o Estádio El Teniente, em Rancagua (14.087 lugares); o Estádio Fiscal de Talca, em Talca (16.074); e o Estádio Elías Figueroa Brander, em Valparaíso (20.575).

E a Seleção? 🟢🟡

O Brasil integra o Grupo C, considerado o "grupo da morte", ao lado de Espanha, Marrocos e México. Após empatar na estreia com os mexicanos, a Seleção volta a campo no dia 1º de outubro, diante do Marrocos, no mesmo horário. A fase de grupos será encerrada no dia 4, às 18h, contra a Espanha. Todas as partidas do Brasil serão disputadas no Estádio Nacional de Santiago.

O torneio reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes cada. Avançam às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados na classificação geral. Caso avance para a próxima fase, o Brasil poderá enfrentar seleções do Grupo D — formado por Argentina, Cuba, Itália e Austrália — nas oitavas de final do Mundial Sub-20.

Pentacampeão da competição, a Seleção não conquista o título desde 2011, quando venceu Portugal na final, com um hat-trick de Oscar, em edição realizada na Colômbia. O atual campeão é o Uruguai, que, no entanto, não se classificou para a edição de 2025.

