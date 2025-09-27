menu hamburguer
Atlético de Madrid atropela Real, e torcedores reagem: ‘Vexame’

Time de Simeone vence Real Madrid por 5 a 2

Emive Ferreira
27/09/2025
Atlético de Madrid vence Real Madrid por 5 a 2 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
No primeiro dérbi de Madri da temporada 2025/26, o Atlético de Diego Simeone saiu vencedor sobre o Real de Xabi Alonso com um placar de 5 a 2. O resultado emplacou a terceira vitória dos Cochoneros em La Liga e a primeira derrota dos Merengues no campeonato, o que gerou insatisfação por parte de torcedores do Real e muita festa da torcida do Atleti.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira reações ao resultado do dérbi de Madri

Como foi o jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid

Os rivais da capital espanhola se enfrentaram em duelo válido pela 7˚ rodada de La Liga com o Atlético saindo vencedor depois de uma sequência de três empates entre as equipes nas partidas válidas pelo Campeonato Espanhol. Os gols da partida foram marcados por Le Normand, Sorloth, Álvarez (2) e Griezmann, para o Atlético, e por Mbappé e Arda Guler para o Real Madrid.

Com a vitória, o time de Diego Simeone alcança a 5˚ colocação com 12 pontos, enquanto a equipe de Xabi Alonso estaciona com 18 pontos na liderança, mas podendo ser ultrapassada pelo Barcelona no domingo, caso os comandados de Hansi Flick vençam a Real Sociedad.

Julian Álvarez marcou dois gols na vitória do Atlético de Madrid por 5 a 2 sobre o Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
