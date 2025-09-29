menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ídolo, brasileiro e mais: veja lista de desfalques do Real Madrid

Defensores são desfalques para o duelo contra o Kairat, pela Champions League,

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
09:22
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ESPANYOL
imagem cameraEder Militão e Dani Carvajal celebram gol pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
No último sábado (28), o Real Madrid foi goleado pelo Atlético de Madrid placar de 5 a 2. O resultado emplacou a terceira vitória dos Cochoneros em La Liga e a primeira derrota dos Merengues no campeonato. O revés trouxe outras duas noticias ruim para o Real Madrid: a ausência de Eder Militão e Carvajal para as próximas partidas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eder Militão sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no começo do clássico contra o Atleti. O defensor foi atingido ao tentar desarmar Sorloth aos três minutos de partida. Ao final da primeira etapa, o jogador de 27 anos foi substituído. Após exames, o brasileiro não teve lesão constatada, mas fará tratamento por alguns dias e ficará de fora da partida do Real Madrid contra o Kairat pela Champions League.

Eder Militão, do Real Madrid, sofre lesão na partida contra o Atletico de Madrid em La Liga (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
O técnico do Real terá outro desfalque importante para a sequência da temporada. O lateral se lesionou no último sábado após sofrer pisão em disputa com Nico Gonzáles, atacante dos Colchoneros. O ídolo do Real Madrid foi substituído do clássico aos 14 minutos da etapa final. Carvajal foi passou por exames foi constatado uma ruptura na panturrilha direita. Segundo a imprensa espanhola, o defensor ficará de fora por pelo menos quatro semanas. A expectativa é a volta do lateral para o duelo contra o Barcelona, no dia 26, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Real Madrid na Champions League

Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.

Nesta terça-feira (30), o Real Madrid encara o Kairat, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão, e marca a estreia em casa do time uzbeque pela principal competição de clubes do mundo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

