Ídolo, brasileiro e mais: veja lista de desfalques do Real Madrid
Defensores são desfalques para o duelo contra o Kairat, pela Champions League,
No último sábado (28), o Real Madrid foi goleado pelo Atlético de Madrid placar de 5 a 2. O resultado emplacou a terceira vitória dos Cochoneros em La Liga e a primeira derrota dos Merengues no campeonato. O revés trouxe outras duas noticias ruim para o Real Madrid: a ausência de Eder Militão e Carvajal para as próximas partidas
Eder Militão sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no começo do clássico contra o Atleti. O defensor foi atingido ao tentar desarmar Sorloth aos três minutos de partida. Ao final da primeira etapa, o jogador de 27 anos foi substituído. Após exames, o brasileiro não teve lesão constatada, mas fará tratamento por alguns dias e ficará de fora da partida do Real Madrid contra o Kairat pela Champions League.
O técnico do Real terá outro desfalque importante para a sequência da temporada. O lateral se lesionou no último sábado após sofrer pisão em disputa com Nico Gonzáles, atacante dos Colchoneros. O ídolo do Real Madrid foi substituído do clássico aos 14 minutos da etapa final. Carvajal foi passou por exames foi constatado uma ruptura na panturrilha direita. Segundo a imprensa espanhola, o defensor ficará de fora por pelo menos quatro semanas. A expectativa é a volta do lateral para o duelo contra o Barcelona, no dia 26, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.
Real Madrid na Champions League
Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.
Nesta terça-feira (30), o Real Madrid encara o Kairat, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão, e marca a estreia em casa do time uzbeque pela principal competição de clubes do mundo.
