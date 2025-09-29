menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Cristiano Ronaldo ‘demite’ técnico na Arábia Saudita; entenda

Treinador de 59 anos estava no clube desde julho de 2024

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/09/2025
09:33
FBL-KSA-NASSR-RIYADH
imagem cameraCristiano Ronaldo, do Al-Nassr, durante o aquecimento na partida contra o Al-Ittihad (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atual campeão saudita, o Al-Ittihad anunciou no sábado (27) a demissão do técnico Laurent Blanc, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Al-Nassr, em partida marcada pelos gols das estrelas Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Para o lugar do francês, o clube confirmou a promoção de Hassan Khalifa, que já integrava a comissão técnica como assistente, e agora assume oficialmente o comando da equipe.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Blanc chegou ao Al-Ittihad em julho do ano passado e, em sua primeira temporada, conduziu o clube de Jidá à conquista do Campeonato Saudita e da Copa do Rei Saudita. A demissão do treinador causou surpresa, especialmente pelo bom início de campanha na atual edição da liga nacional. A derrota para o Al-Nassr, na quarta rodada, foi a primeira da equipe, que vinha de três vitórias consecutivas. O francês deixa a equipe na terceira colocação da tabela, com nove pontos. O elenco do time aurinegro conta com nomes de destaque no cenário internacional, como Karim Benzema, N'Golo Kanté e Fabinho.

continua após a publicidade

O Al-Nassr, sob o comando do português Jorge Jesus, lidera o Campeonato Saudita. Com mais uma atuação decisiva no fim de semana, Cristiano Ronaldo reafirmou o excelente momento vivido pelo Al-Nassr. Na competição, são quatro vitórias em quatro partidas, com 14 gols marcados e apenas um sofrido — números que consolidam o time como dono do melhor ataque e da defesa menos vazada do campeonato até o momento.

Carreira de Laurent Blanc ⚽🧢

Como jogador, Blanc foi zagueiro titular da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 1998, em casa, e da Eurocopa de 2000, disputada na Bélgica e na Holanda. Como treinador, por sua vez, acumulou passagens vitoriosas por clubes como Bordeaux — campeão francês na temporada 2008/09 — e PSG, onde conquistou 11 títulos, incluindo três edições consecutivas da Ligue 1, entre 2014 e 2016. Ele também comandou os Bleus entre 2010 e 2012.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

laurent blanc al-ittihad
Laurent Blanc (ao centro) acompanhado pelo elenco do Al-ittihad em seu aniversário neste ano (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias