Cristiano Ronaldo ‘demite’ técnico na Arábia Saudita; entenda
Treinador de 59 anos estava no clube desde julho de 2024
Atual campeão saudita, o Al-Ittihad anunciou no sábado (27) a demissão do técnico Laurent Blanc, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Al-Nassr, em partida marcada pelos gols das estrelas Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Para o lugar do francês, o clube confirmou a promoção de Hassan Khalifa, que já integrava a comissão técnica como assistente, e agora assume oficialmente o comando da equipe.
Blanc chegou ao Al-Ittihad em julho do ano passado e, em sua primeira temporada, conduziu o clube de Jidá à conquista do Campeonato Saudita e da Copa do Rei Saudita. A demissão do treinador causou surpresa, especialmente pelo bom início de campanha na atual edição da liga nacional. A derrota para o Al-Nassr, na quarta rodada, foi a primeira da equipe, que vinha de três vitórias consecutivas. O francês deixa a equipe na terceira colocação da tabela, com nove pontos. O elenco do time aurinegro conta com nomes de destaque no cenário internacional, como Karim Benzema, N'Golo Kanté e Fabinho.
O Al-Nassr, sob o comando do português Jorge Jesus, lidera o Campeonato Saudita. Com mais uma atuação decisiva no fim de semana, Cristiano Ronaldo reafirmou o excelente momento vivido pelo Al-Nassr. Na competição, são quatro vitórias em quatro partidas, com 14 gols marcados e apenas um sofrido — números que consolidam o time como dono do melhor ataque e da defesa menos vazada do campeonato até o momento.
Carreira de Laurent Blanc ⚽🧢
Como jogador, Blanc foi zagueiro titular da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 1998, em casa, e da Eurocopa de 2000, disputada na Bélgica e na Holanda. Como treinador, por sua vez, acumulou passagens vitoriosas por clubes como Bordeaux — campeão francês na temporada 2008/09 — e PSG, onde conquistou 11 títulos, incluindo três edições consecutivas da Ligue 1, entre 2014 e 2016. Ele também comandou os Bleus entre 2010 e 2012.
