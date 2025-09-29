menu hamburguer
Futebol Internacional

Jogador do Real Madrid pede desculpas após falha em clássico

O zagueiro tem 12 partidas e uma assistência com a camisa do Real Madrid

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
10:23
Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes
Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)
No último sábado (28), o Real Madrid foi goleado pelo Atlético de Madrid placar de 5 a 2. O jovem zagueiro Dean Huijsen foi alvo de críticas após a primeira derrota dos Merengues no campeonato. Depois da partida, o defensor de 20 anos mandou recado para os torcedores em sua rede social.

Huijsen teve atuação apagada no clássico do último sábado. O zagueiro da Seleção Espanhol foi superado pela intensidade do Atlético de Madrid, especialmente no embate com o atacante Sorloth, autor do gol que empatou a partida em 2 a 2. O defensor do Real madrid ficou marcado pela falha no segundo gol dos Colchoneros no clássico, ao deixar o atacante norueguês cabecear sozinho dentro da área Merengue,

Post de Huijsen, zagueiro do Real Madrid, em suas redes sociais (Foto: reprodução/ redes sociais)
Post de Huijsen, zagueiro do Real Madrid, em suas redes sociais (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

— Peço desculpas aos fãs por este fim de semana. Ainda temos um longo caminho pela frente — afirmou defensor em suas redes sociais

Dean Huijsen foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2025. O zagueiro de 20 anos e da Seleção da Espanha se destacou na temporada passada pelo Bournemouth, da Premier League. O contrato da joia é de 5 temporadas. Segundo a imprensa espanhola, o clube merengue pagou a multa rescisória de 59,3 milhões de euros para levar o jogador.

Próximos jogos do Real Madrid

Nesta terça-feira (30), o Real Madrid encara o Kairat, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão, e marca a estreia em casa do time uzbeque pela principal competição de clubes do mundo.

Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.

