O zagueiro Igor Julio voltou aos treinamentos com o elenco do Brighton nesta semana. Depois de sofrer grave lesão na primeira partida do ano, em duelo contra o Arsenal, no dia 4 de janeiro, pela 20ª rodada da Premier League, o defensor brasileiro ficou fora dos gramados e chegou a fazer recuperação no CT do São Paulo, no Brasil.

Novamente em campo e à disposição do técnico Fabian Hürzeler, Igor lamentou o período em inatividade e já fez a sua projeção para a reta final da temporada na Premier League. O defensor se ausentou dos gramados após sofrer uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa esquerda.

- Foi uma lesão muito difícil, principalmente pelo tempo fora dos gramados. Mas o sentimento hoje de estar de volta é muito gratificante, tudo que fiz e me dediquei para estar de volta o quanto antes valeu muito à pena. Estou muito feliz só pelo fato de ter voltado ainda nessa temporada - disse Igor, que completou:

- Vou tentar me condicionar o máximo pra terminar a temporada jogando e tendo essa sensação maravilhosa de estar de volta aos gramados. É o meu objetivo para essa reta final.

Atualmente na décima colocação da Premier League, o Brighton vem de uma sequência negativa sem vitórias. Por isso, neste retorno, Igor quer a equipe inglesa pensando jogo a jogo e voltando a vencer.

- Acho que perdemos pontos importantes e ficou um pouco mais complicado pensar numa competição europeia agora, mas não é impossível. Creio que agora temos de olhar jogo a jogo e tentar pontuar ao máximo. No final vemos o que conseguimos ou conquistamos, mas no momento o mais importante é pensar jogo a jogo e em voltar a vencer.

Brighton na Premier League

A cinco rodadas do fim da Premier League, o Brighton ocupa a 10ª colocação da tabela de classificação com 48 pontos somados, sendo 12 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. A equipe está a nove pontos do classificado a Conference League da próxima temporada.

Os próximos desafios do Brighton na temporada são: