Com gol brasileiro, Arsenal fica no empate com o Brighton pela Premier League

O Arsenal empatou com o Brighton por 1 a 1, neste sábado (4), em partida válida pela 20ª rodada da Premier League, no Amex Stadium. Nwaneri foi o autor do gol da da vitória dos Gunners e João Pedro deixou tudo igual para os donos da casa. Com o resultado, o time londrino chega a 40 pontos e perde a oportunidade encostar no líder Liverpool, que agora é de cinco pontos.

continua após a publicidade

▶️ Vitor Roque perde gol sem goleiro, e torcedores detonam: ‘Me enganou’

▶️ Savinho e Haaland brilham, e City espanta crise na Premier League

Como foi a partida?

O primeiro tempo não foi de grandes emoções, mas foi equilibrado do início ao fim. Tanto em posse de bola quanto em finalizações, o Brighton se impôs para segurar a ofensiva do vice-líder com sede de vitória, mas não durou muito tempo. Nwaneri abriu o placar para os Gunners aos 15 minutos, que só precisou administrar o resultado até o intervalo.

No segundo tempo, o time da casa mudou de postura e buscou os resultados a partir dos pés do brasileiro João Pedro. Depois de sofrer o pênalti, o atacante estufou as redes de Verbruggen para empatar o jogo. A partir daí, o Brighton dominou a partida e teve oportunidades de buscar a virada, mas sem efetividade, saiu apenas com um ponto do Amex Stadium.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Agora, o Arsenal volta a campo na próxima terça-feira (7), contra o Newcastle, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A bola rola a partir das 17h (de Brasília). Enquanto o Brighton enfrenta o Norwich no próximo sábado (11), às 12h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

✅ FICHA TÉCNICA

Brighton 1 x 1 Arsenal

20ª rodada - Premier League

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Amex Stadium, em Brighton & Hove (ING)

🥅 Gol: Nwaneri (15', 1ºT); João Pedro (15', 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Nwaneri (Arsenal); Trossard (Arsenal); Veltman (Brighton); Minteh (Brighton); Merino (Arsenal); Calafiori (Arsenal)

continua após a publicidade

BRIGHTON (Técnico: Fabian Hürzeler)

Bart Verbruggen; Veltman, Igor (Webster), Jan Paul van Hecke e Pervis Estupiñán; Carlos Baleba e Matt O'Riley (Rutter); Simon Adingra (Mitoma), Ayari e Gruda (Minteh); João Pedro

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Jorginho, Declan Rice e Mikel Merino; Nwaneri (Martinelli), Gabriel Jesus e Leandro Trossard

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anthony Taylor

🚩 Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

🖥️ VAR: Darren England e Akil Howson

João Pedro marca de pênalti e empata partida entre Brighton e Arsenal (Foto; Glyn KIRK/ AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional