Jogador fica só de cueca em partida da Premier League

Uma cena, no mínimo, curiosa marcou a partida entre Crystal Palace e Bournemouth, válida pela 33ª rodada da Premier League. Após uma disputa de bola, o meio-campista Ismaïla Sarr ficou apenas de cueca, após uma discussão com o atacante Justin Kluivert, no início da segunda etapa.

O jogo, apesar de não sair do 0 a 0, foi muito tenso no estádio Selhurst Park. Ao todo, foram 23 faltas marcadas, sete cartões amarelos e um vermelho, distribuídos pelo árbitro Samuel Barrott. O lance que marcou a partida aconteceu após Kluivert tomar um cartão amarelo por uma falta no defensor Daniel Munoz. No mesmo lance, ele acabou discutindo com Sarr, que também recebeu amarelo.

O atacante do Bournemouth tentou sair jogando rápido, mesmo após a falta em Munoz, mas Sarr o atrapalhou. Foi a partir disso que o holandês resolveu deixar o adversário só de cueca. Revoltado, o senegalês cobrou o juiz para que punisse o adversário por essa atitude, que gerou uma grande confusão entre as equipes.

Com o resultado, o Crystal Palace se manteve na 12ª posição, com 44 pontos. Já o Bournemouth, está em oitavo lugar na tabela de classificação da Premier League, com 49 pontos conquistados.

Sarr e Kluivert se estranham depois de lance inusitado (Foto: Getty Images)

Confira os próximos jogos das equipes:

Crystal Palace

Arsenal x Crystal Palace - quarta-feira, 23/04, às 16h. Emirates. Premier League.



Crystal Palace x Aston Villa - sábado, 26/04, às 13h15. Estádio Selhurst Park. Semifinal da Copa da Inglaterra.



Crystal Palace x Nottingham Forest - segunda-feira, 05/05, às 16h. Estádio Selhurst Park. Premier League.



Bournemouth

Bournemouth x Manchester United - domingo, 27/04, às 10h. Vitality Stadium. Premier League.



Arsenal x Bournemouth - sábado, 03/05, às 13h30. Emirates. Premier League.



Bournemouth x Aston Villa - sábado, 10/05, às 13h30. Vitality Stadium. Premier League.