O motivo que levou jogador da Premier League a tratar lesão no São Paulo

Igor Julio, que defende o Brighton & Hove Albion, da Inglaterra, escolheu o São Paulo para tratar uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa esquerda após a realização da sua cirurgia. Aos 27 anos, o jogador se machucou em janeiro, em um jogo contra o Arsenal pela Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Mas o que gerou curiosidade é que Igor Julio não tem nenhum vínculo com o Tricolor. Mesmo assim, a escolha de realizar o tratamento no Centro de Treinamento do São Paulo partiu do próprio atleta da Premier League.

O jogador explicou: tinha a possibilidade de realizar seu tratamento na Inglaterra e em outros clubes do Brasil. Após uma análise, a estrutura do Reffis Plus do clube paulista chamou sua atenção e motivou sua escolha.

continua após a publicidade

➡️São Paulo fará avaliação de jogadores e ajusta planejamento para Brasileirão

Igor Julio começou seu tratamento há algumas semanas. No CT do São Paulo, passou por uma série de atividades para fortalecimento e recuperação. Agora, seguirá o restante do protocolo com a transição física neste retorno ao Brighton & Hove Albion, visando seu retorno na Premier League. O atleta encerrou esta curta "passagem" pelo São Paulo neste final de semana.

Jogador da Premier League fez um tratamento de semanas no CT do São Paulo (Foto: Reprodução / São Paulo FC)

Esta não é a primeira vez que o Reffis Plus recebe jogadores que atuam em ligas internacionais. Recentemente, o São Paulo recebeu atletas como o meia-atacante Antony, revelado no Tricolor e atualmente no Betis, o centroavante Brenner, também formado em Cotia e que atua na Udinese, e o lateral-esquerdo Bernardo, do VfL Bochum, da Alemanha.