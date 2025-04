Matheus Cunha se aproxima de acordo com gigante da Premier League

O Manchester United se aproxima de um acordo com o Wolverhampton pela contratação do atacante Matheus Cunha. Segundo o "Daily Mail", o brasileiro está empolgado com a perspectiva de ter um papel fundamental na equipe comandada por Ruben Amorim.

O treinador do clube de Manchester nunca escondeu a admiração por Matheus Cunha e já elogiou a versatilidade do atacante e a capacidade de marcar gols. Além disso, ambos tiveram breves conversas nos jogos em que suas equipes se enfrentaram na Premier League.

A expectativa é a de que os Diabos Vermelhos tenham que pagar cerca de 62 milhões de libras (R$ 481 milhões) pela liberação de Matheus Cunha. Contratado em 2023, o atacante possui vínculo com o Wolverhampton até junho de 2029.

Na 14ª colocação da Premier League, o Manchester United não disputará nenhuma competição europeia na próxima temporada. Ainda assim, o clube atrai o brasileiro por conta de sua grandeza e possibilidade de escrever sua história em um gigante da Inglaterra.

Veja números de Matheus Cunha, alvo do Manchester United

Na atual temporada da Premier League, Matheus Cunha é o protagonista do Wolverhampton na luta pela permanência na elite do futebol inglês. Em 28 partidas disputadas, o atacante marcou 14 gols e contribuiu com quatro assistências.