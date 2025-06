Messi ou Cristiano Ronaldo? Di María analisa disputa entre craques

De saída do Benfica após o fim do Mundial de Clubes, o meia Ángel Di María já anunciou que retornará ao Rosario Central após o fim da competição. Em entrevista ao jornal português "A Bola", o jogador relembrou diversos momentos da carreira e craques com quem dividiu os gramados. Dois deles, os maiores da geração: Messi e Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado sobre qual foi o melhor que viu jogar durante a carreira, Di María escolheu se abster, mas analisou a disputa e citou outros nomes que marcaram o mundo do futebol no período recente. O meia é um dos poucos jogadores que tiveram o privilégio de atuar com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo durante a carreira.

continua após a publicidade

— É muito difícil escolher um. Acho que tive a oportunidade de jogar com uma geração de jogadores incríveis, porque joguei com o Leo (Messi), joguei com o Cristiano Ronaldo, Ibrahimović, Rooney, Van Persie, Mbappé, Neymar… Acho muito difícil escolher um. São todos monstros, todos jogadores de topo no ranking dos melhores, uns durante mais anos, outros menos, mas tive a oportunidade de jogar com quase todos ou com todos, se assim se pode dizer, por isso é difícil escolher um. Tenho esse privilégio e tive a sorte de poder jogar com grandes jogadores, com goleadores, com jogadores do último passe, com jogadores com um talento incrível. E é isso que levo comigo, essa possibilidade e essa sorte de poder ter jogado com tantos craques — disse Di María.

Ángel e Cristiano Ronaldo foram companheiros de Real Madrid por quatro anos, entre 2010 e 2014. Neste período, conquistaram a Champions League de 2013/14 - apelidada de "La Décima" pelos torcedores.

continua após a publicidade

Por outro lado, Di María e Messi atuaram juntos em diversas oportunidades. Ainda na categoria sub-23, a dupla foi parte essencial da conquista do ouro olímpico da Argentina nos Jogos de Pequim, em 2008. Pela seleção principal, levantaram a Copa do Mundo e a Finalíssima em 2022, além dos títulos de Copa América em 2021 e 2024.

Di María em ação pelo Benfica (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Passagem de Di María no Benfica

Di María chegou ao Benfica no ano de 2007 depois de duas temporadas pelo Rosario Central. O cluble português pagou cerca de 6 milhões de euros no meia, que foi contratado para substituir Simão Sabrosa. O argentino demorou a se adaptar completamente e não conseguiu assumir a titularidade nas duas primeiras temporadas.

O meia só conseguiu mostrar de fato para o que veio na terceira temporada pelo Benfica, em 2009/10. Após a chegada de Jorge Jesus, Di María assumiu a titularidade do time e foi peça fundamental na conquista do Campeonato Português. De quebra, foi eleito o melhor jogador do campeonato. O grande desempenho chamou atenção do Real Madrid, e o meia foi vendido por cerca de 25 milhões de euros.

Após o título da Copa do Mundo de 2022, ele resolveu retornar ao clube que abriu as portas para ele no futebol europeu. Desde que voltou, o argentino jogou duas temporadas, com 91 jogos, 25 gols e 22 assistências. Di María ainda conseguiu conquistar a Taça da Liga em 2024/25 e a Supercopa de Portugal em 2023.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.