Quanto o Liverpool vai faturar caso seja campeão da Premier League?

O Liverpool pode ser campeão da Premier League na próxima rodada caso vença o Tottenham no domingo (27). O Lance! mostra quanto o clube de Anfield vai faturar se conquistar a taça.

continua após a publicidade

Liverpool pode ser campeão da Premier League na próxima rodada (Foto: Paul Ellis/AFP)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Apenas por participar do torneio, os clubes da Premier League recebem 95 milhões de euros (cerca de R$ 635,5 milhões), contando acordo de transmissões nacionais e internacionais. No entanto, os times faturam mais com base em sua colocação na tabela.

Caso seja campeão, o Liverpool arrecadará 56,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 377,3 milhões) apenas com o prêmio do primeiro lugar. Ao todo, contando os direitos de transmissão, os Reds receberão 151,4 milhões de euros (cerca de R$ 1,02 bilhão).

continua após a publicidade

💰Quanto cada posição ganhará?

56,4 milhões de euros 53,5 milhões de euros 50,7 milhões de euros 47,9 milhões de euros 45,1 milhões de euros 42,2 milhões de euros 39,4 milhões de euros 36,7 milhões de euros 33,8 milhões de euros 31 milhões de euros 28,2 milhões de euros 25,4 milhões de euros 22,5 milhões de euros 19,7 milhões de euros 16,9 milhões de euros 14 milhões de euros 11,3 milhões de euros 8,5 milhões de euros 5,7 milhões de euros 2,8 milhões de euros

➡️Como as autoridades identificam suspeitos de manipulação e fraude nas bets

🏆O que o Liverpool precisa para ser campeão?

Atualmente com 79 pontos, 13 a mais que o vice colocado Arsenal, o Liverpool precisa de apenas uma simples vitória contra o Tottenham no próximo domingo (27). O time da Anfield jogará ao lado de sua torcida e pode erguer sua segunda taça de Premier League com quatro rodadas de antecedência.