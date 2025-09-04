Jogador histórico do Manchester United, Paul Scholes elogiou a chegada de Donnarumma no Manchester City. Para o ex-jogador, a contratação do jogador foi a melhor da janela transferências da Premier League.

Na última terça-feira (2), o Manchester City anunciou a compra de Gianluigi Donnarumma por 35 milhões de euros. Com contrato até 2030, o goleiro chega para substituir o brasileiro Ederson, comprado pelo Fernerbahçe.

Paul Scholes com a camisa do Manchester United (Foto: Mustafe Ozer / AFP)

Em suas redes sociais, Paul Scholes, jogador histórico do Manchester United, escreveu sobre a contratação do goleiro italiano. Além disso, brincou a respeito da contratação de 14 jogadores pelo Salford City, time da quarta divisão inglesa.

— Donnarumma certamente tem que ser a contratação da janela de transferências… obviamente, além dos 14 que o Salford City assinou. — escreveu Scholes

O ídolo do United também comentou sobre a contratação do novo goleiro do City no programa "The Overlap", que conta com a participação de outros ex-atletas como Gary Neville, Roy Keane e Jamie Carragher. Desta vez, Scholes alertou sobre o encaixe de Donnarumma no sistema de jogo de Pep Guardiola.

— Acho que é uma contratação muito estranha para o Pep [Guardiola]. Adoro o goleiro [Donnarumma], acho ele brilhante e o teria no United amanhã, hoje, quando quiser. Ele é inacreditável. Mas, para Pep, você tem que quase conseguir jogar no meio-campo como goleiro. — disse o ídolo do United

— Acho que é por isso que Luis Enrique está se livrando dele no PSG, porque ele não é muito bom com os pés. Simplesmente não o vejo como um goleiro do City — completou.

Donnarumma, novo reforço do Mancheste City , defende em partida com a camisa do PSG pela Champios League (Foto: Darren Staples / AFP)

