Deadline Day: confira transferências que caíram de última hora

O famoso "Deadline Day", que se refere ao último dia da janela de transferências, traz bastante urgência para clubes que ainda se colocam ativos no mercado. Nesse caso, como muitas vezes ocorre, as burocracias de trocas de documentação podem atrasar um desfecho positivo ou até cancelar uma operação. Marc Guéhi no Liverpool é um grande exemplo disso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atraso na troca de documentos

O último dia de qualquer janela de transferências atrai muita expectativa, principalmente por conta de negociações "relâmpago". Jota Silva, atacante do Nottingham Forest, quase se tornou um exemplo disso. O português, com pouco espaço sob o comando de Nuno Espirito Santo, tinha um acordo com o Sporting, mas por um minuto não pôde retornar ao país de origem. O caso de Aymeric Laporte é parecido, já que o Al-Nassr atrasou a troca de documentos e impossibilitou a conclusão do negócio com o Athletic Bilbao.

continua após a publicidade

Marc Guéhi, zagueiro do Crystal Palace, é outro atleta que esteve perto de uma transferência no apagar das luzes, mas a falta de tempo não permitiu, frustrando o Liverpool. Agora o inglês entra em seu último ano de contrato com o Palace e poderá assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de janeiro.

Dibu Martínez perdeu a chance de fechar com o United

O caso de Dibu Martínez com o Manchester United é diferente do trio citado anteriormente. O goleiro esteve em negociações com os Red Devils, mas Ruben Amorim escolheu outra opção que estava sobre a mesa: Senne Lammens. Assim, Dibu seguirá no Aston Villa.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.