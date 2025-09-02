Manchester City anuncia contratação de Donnarumma; veja

O Manchester City anunciou, nesta terça-feira (2), a contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, que estava no PSG. O italiano assinou contrato até 2030 e substituirá o brasileiro Ederson, que reforçou o Fenerbahçe. Os Citizens desenbolsaram mais de R$ 200 milhões para tirar um dos pilares do Paris e reforçar a meta de Pep Guardiola.

Donnarumma entrou em colisão com o clube parisiense diante de um impasse para a renovação de seu contrato, o que gerou desconforto interno, principalmente do treinador Luis Enrique. Dessa forma, o goleiro italiano atraiu o interesse de Pep Guardiola, que passou a buscar um substituto para Ederson. O brasileiro perdeu o status de prestígio nos Citizens diante dos rumores de uma possível saída e acabou por assinar com o Fenerbahçe.

Dessa forma, o jornal "The Guardian" noticiou que o Manchester City pagará 35 milhões de euros (R$ 222,8 milhões na cotação atual) por Gianluigi Donnarumma. Em sua chegada aos Citizens, o goleiro italiano já deu seu primeiro recado nas redes sociais do clube: "Olá, torcedores do City! Vejo vocês em breve", disse Donnarumma.

A colisão entre Gianluigi Donnarumma e PSG se iniciou com o impasse pela renovação de contrato do goleiro, que tinha vínculo por expirar em junho de 2026. A partir disso, a última competição do italiano pelo Paris foi o Mundial de Clubes e, logo depois, Donnarumma anunciou sua saída do clube e mandou uma indireta para os dirigentes parisienses antes de fechar com o Manchester City:

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

"Desde o meu primeiro dia aqui, dei tudo de mim — dentro e fora de campo — para conquistar meu lugar e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que eu não poderia mais fazer parte do grupo nem contribuir para o sucesso da equipe. Estou decepcionado e amargurado. Espero ter a oportunidade de olhar a torcida no Parc des Princes nos olhos uma última vez e me despedir como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que seu apoio e carinho significam muito para mim e que jamais os esquecerei", disse.

