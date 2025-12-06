A temporada histórica do Flamengo segue repercutindo no cenário internacional, e desta vez o destaque veio da Espanha. O "Diario AS" publicou uma matéria extensa elogiando o trabalho de Filipe Luís no comando rubro-negro e, mais que isso, colocou o treinador como manchete principal do site – algo raro quando o assunto é futebol sul-americano. O veículo destacou o "técnico de ponta" que o ex-lateral se tornou em tempo recorde, descrevendo sua ascensão como meteórica.

Para contextualizar, o AS costuma cobrir o futebol da América do Sul e possui uma aba dedicada ao tema. Ainda assim, a publicação sobre Filipe Luís ultrapassou o espaço habitual e ganhou o topo da página principal do portal. No texto de Juan Lopesino, o treinador é exaltado pelo impacto imediato no clube – desde a transição no sub-17 até a consolidação no profissional –, destacando a construção de uma carreira vencedora em pouco tempo.

Segundo o jornal, Filipe Luís representa um caso que foge ao comum: em menos de dois anos desde a aposentadoria, encerrou a carreira em campo, assumiu a base e, pouco depois, conduziu o time principal a títulos nacionais e continentais. A linha cronológica publicada pelo AS lembra suas primeiras conquistas – Taça Rio e Mundial Sub-17 – e avança até sua chegada ao profissional após a saída de Tite. Ali, diz o veículo, começou "uma trajetória imparável rumo a inúmeros e intermináveis sucessos", iniciada com a Copa do Brasil, descrita como "o primeiro dos cinco títulos que agora ostenta na elite do futebol sul-americano".

Filipe Luís como manchete principal do Diario AS (Foto: Reprodução/Diario AS)

Em 2025, o jornal lista Libertadores, Brasileirão e Campeonato Carioca, além de relembrar a boa campanha do Flamengo no Super Mundial de Clubes, no qual venceu o Chelsea — futuro campeão — e fez jogo equilibrado contra o Bayern. Para o AS, esses resultados reforçam que Filipe já possui lugar entre os grandes do continente e integra o grupo seleto de nove técnicos campeões da Libertadores como jogador e treinador.

Diario AS fala sobre estilo de Filipe Luís

No trecho central da matéria, o AS passa a detalhar o modelo de jogo do técnico rubro-negro. Segundo a publicação, Filipe Luís estabeleceu um estilo desde os tempos do sub-17: protagonismo, bola no chão e controle territorial. Sua formação base é o 4-2-3-1, estruturado sobre laterais que participam ofensivamente, com ultrapassagens constantes e sustentação de meio-campistas de equilíbrio – função que, nesta temporada, coube a nomes como Jorginho e Pulgar. À frente deles, há sempre um meia criativo que pisa na área com frequência, acompanhado por pontas de imprevisibilidade e um centroavante capaz de alternar entre referência e mobilidade.

Filipe Luís, do Flamengo, na Final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

O AS também destaca o perfil de liderança do treinador, que não hesita em tomar decisões duras – como deixar estrelas no banco –, mas que reconhece hierarquias técnicas quando necessário. Como exemplo, o jornal cita a declaração sobre Arrascaeta: "Você constrói o time em torno do seu melhor jogador", frase usada para ilustrar como Filipe valoriza o talento individual sem abrir mão de sua ideia coletiva. O texto descreve um Flamengo agressivo, que pressiona alto, recupera rápido e sufoca o adversário no terço final do campo – postura que, para o AS, ficou evidente especialmente na final da Libertadores contra o Palmeiras.

Com elenco numeroso e qualificado, afirma a publicação, Filipe Luís manejou variações táticas ao longo do ano, mesmo diante de ausências importantes. No título continental, por exemplo, perdeu Pedro e Plata, mas reorganizou o ataque com Bruno Henrique, cuja experiência – incluindo passagens por Champions – foi ressaltada pelo jornal como parte do "arsenal de recursos" administrado pelo técnico. O resultado desse processo se refletiu nos números: o melhor ataque e a defesa menos vazada do Brasileirão, com 75 gols marcados e apenas 24 sofridos. Domínio ofensivo e solidez em campo inteiro – marcas que o AS define como consequência direta do método implementado por Filipe.

'Pulso firme' do treinador também é destaque

Ao final do texto, o AS lembra que a ascensão não foi livre de choques internos. O jornal resgata dois conflitos que testaram o controle de vestiário do treinador: o embate com Gabigol na final da Copa do Brasil – quando Filipe o enquadrou publicamente ao dizer "você me respeita, garoto" – e o afastamento momentâneo de Pedro, após considerar sua postura "deplorável" em treinamentos. Em ambos os casos, apesar do desgaste inicial, o técnico saiu fortalecido e viu os dois jogadores retomarem bom desempenho, algo que o AS interpreta como sinal de autoridade, pulso firme e capacidade de recuperar relacionamentos sem perder o elenco.

