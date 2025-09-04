Ídolo do Real critica contratação mais cara da Premier League: ‘é muito dinheiro’
Toni Kroos comenta sobre os 144 milhões de euro pagos pelo Liverpool por Isak
Ex-jogador e ídolo do Real Madrid, Toni Kroos criticou o valor pago pelo Liverpool na contratação de Alexander Isak. O atacante custou certa de 1 bilhão de reais e, segundo Kroos, não é nem muito conhecido.
O ex-camisa 8 do Real Madrid participa do podcast "Einfach mal Luppen" ao lado do irmão Felix Kroos. No último programa, Toni criticou os 144 milhões de euros pagos pelo Liverpool para um jogador que, segundo Kroos, não deveria custar tanto por não ser tão conhecido
— Confio nos nossos ouvintes, mas eu te diria que mais ou menos metade deles nunca ouviu falar do Isak. Estou falando sério. — afirmou Kroos
— Para mim, é muito dinheiro (que o Liverpool pagou pelo jogador), sem dúvida alguma. — completou o ídolo do Real Madrid
Toni Kroos se aposentou dos gramados após a derrota por 2 a 1 para a Espanha na Eurocopa de 2024, aos 34 anos. Ídolo do Real Madrid, em 10 temporadas, soma 28 gols e 93 assistências. Pelo clube espanhol, foram cinco Mundiais de Clubes, quatro Champions League, quatro La Liga, quatro Supercopas da Espanha, três Supercopas da Uefa, três Supercopa da Uefa e uma Copa do Rei.
Alexander Isak no Liverpool
Alexander Isak foi anunciado pelo Liverpool na última segunda-feira (1). O atacante chega como de contratação mais cara da história da Premier League. Pelo Newcastle, o atacante sueco marcou 62 gols em 109 partidas, sendo o vice-artilheiro da Premier League na temporada passada. Além disso, foi decisivo na conquista do título da Copa da Liga Inglesa, o primeiro troféu dos Magpies em 70 anos.
