Medalhão da Seleção Brasileira é anunciado em clube turco
Ederson chega ao Fenerbahçe por valor milionário
O Fenerbahçe oficializou nesta terça-feira (2) a contratação do goleiro Ederson, ex-Manchester City. O brasileiro de 32 anos assinou contrato até junho de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A transferência foi fechada por 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões).
A negociação vinha sendo especulada desde o fim da última temporada, quando o nome de Ederson também foi ligado ao Galatasaray. No entanto, o Fenerbahçe se antecipou ao rival e conseguiu dar o “chapéu”, levando o experiente arqueiro para reforçar a equipe em meio à disputa da Superliga Turca.
Despedida após anos vitoriosos no City
Ederson chegou ao Manchester City em 2017, vindo do Benfica, e se tornou peça fundamental do time de Pep Guardiola. Ao longo de oito temporadas, disputou 372 partidas, conquistou 18 títulos – incluindo seis edições da Premier League e uma Liga dos Campeões – além de ter vencido o prêmio Luva de Ouro em três oportunidades.
Pela Seleção Brasileira, Ederson soma 29 partidas, além de ter participado das duas últimas Copas do Mundo. Sua ausência na lista de Carlo Ancelotti para os próximos jogos contra Chile e Bolívia reforça o momento de transição de sua carreira, agora no futebol turco.
No City, a diretoria se movimentou rapidamente para reorganizar a posição, contratando o jovem James Trafford e o italiano Gianluigi Donnarumma. A concorrência direta acelerou a saída do brasileiro, que chega ao Fenerbahçe como principal reforço e esperança de liderança dentro de campo.
Confira o texto de despedida de Ederson
“Deixo o City incrivelmente orgulhoso pelo que conquistamos juntos e honrado por ter vestido tantas vezes essa camisa. Foram oito anos especiais, em que dominamos a Premier League e conquistamos a Europa. Jogar aqui foi o período mais especial da minha vida e sempre serei um torcedor deste clube.”
