Medalhão da Seleção Brasileira é anunciado em clube turco

O Fenerbahçe oficializou nesta terça-feira (2) a contratação do goleiro Ederson, ex-Manchester City. O brasileiro de 32 anos assinou contrato até junho de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A transferência foi fechada por 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A negociação vinha sendo especulada desde o fim da última temporada, quando o nome de Ederson também foi ligado ao Galatasaray. No entanto, o Fenerbahçe se antecipou ao rival e conseguiu dar o “chapéu”, levando o experiente arqueiro para reforçar a equipe em meio à disputa da Superliga Turca.

continua após a publicidade

Despedida após anos vitoriosos no City

Ederson chegou ao Manchester City em 2017, vindo do Benfica, e se tornou peça fundamental do time de Pep Guardiola. Ao longo de oito temporadas, disputou 372 partidas, conquistou 18 títulos – incluindo seis edições da Premier League e uma Liga dos Campeões – além de ter vencido o prêmio Luva de Ouro em três oportunidades.

Ederson em ação pelo Manchester City (Foto: Reprodução/Instagram)

Pela Seleção Brasileira, Ederson soma 29 partidas, além de ter participado das duas últimas Copas do Mundo. Sua ausência na lista de Carlo Ancelotti para os próximos jogos contra Chile e Bolívia reforça o momento de transição de sua carreira, agora no futebol turco.

continua após a publicidade

No City, a diretoria se movimentou rapidamente para reorganizar a posição, contratando o jovem James Trafford e o italiano Gianluigi Donnarumma. A concorrência direta acelerou a saída do brasileiro, que chega ao Fenerbahçe como principal reforço e esperança de liderança dentro de campo.

Confira o texto de despedida de Ederson

“Deixo o City incrivelmente orgulhoso pelo que conquistamos juntos e honrado por ter vestido tantas vezes essa camisa. Foram oito anos especiais, em que dominamos a Premier League e conquistamos a Europa. Jogar aqui foi o período mais especial da minha vida e sempre serei um torcedor deste clube.”

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.