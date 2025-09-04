Lucas Paquetá e o West Ham avaliam acionar judicialmente a Federação Inglesa (FA), após a investigação sobre alegações de manipulação de apostas ter impedido a transferência do atleta para o Manchester City, estimada em 80 milhões de libras (cerca de R$ 600 milhões). A informação é do jornal "The Sun".

Em agosto de 2023, o City fez uma proposta ao West Ham para contratar o meio-campista. Paquetá, no ano anterior, foi contratado pelos Hammers por 51 milhões de libras, Na época, o nome do ex-Flamengo foi elogiado publicamente pelo técnico Pep Guardiola, e as conversas chegaram a ser iniciadas entre as partes. Todavia, com a explosão da denúncia, as movimentações esfriaram, com os Cityzens escolhendo esperar pelo fim das investigações.

Nesse sentido, o veículo inglês destacou os prejuízos causados pela FA para Paquetá e para o clube londrino. No artigo, fica evidente o interesse de Paquetá e do West Ham em buscar reparação judicial contra a FA, responsabilizando a entidade pela negociação frustrada que poderia representar um novo rumo para a carreira do brasileiro e render uma quantia considerável ao clube inglês.

— Isso lhe custou a chance de fazer parte do time de Pep Guardiola que venceu a Premier League naquela temporada. E como ficou claro que os investigadores da FA iniciaram o caso contra Paquetá sem nenhuma evidência direta para sustentar suas alegações, a equipe jurídica do meio-campista e os Hammers estão considerando um possível processo judicial multimilionário contra a FA — destaca a publicação.

Representante de Paquetá no caso, o advogado Nick De Marco KC repercutiu a reportagem da mídia inglesa. Nas redes sociais, ele voltou a defender o jogador e citou os nomes dos responsáveis pelo processo que resultou na inocência do atleta. Veja o tweet abaixo:

