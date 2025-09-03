Jornalista brasileiro polemiza com opinião sobre goleiro no Manchester City

menu hamburguer
Manchester City anunciou, nesta terça-feira (2), a contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, que estava no PSG e chega para substituir o brasileiro Ederson. Para o jornalista Fred Caldeira, correspondente da "TNT Sports" na Inglaterra e com anos de experiência no futebol do país, considera uma troca ruim por conta do estilo de jogo de Pep Guardiola.

Em sua análise, Fred considera Ederson fundamental no jogo com os pés e o melhor do mundo no quesito. Por outro lado, o jovem goleiro Donnarumma não possui valências suficientes no que se exige na saída de bola de um time do Guardiola.

— Essa é um opinião pouco popular. Mas, dentro do contexto do Manchester City do Pep Guardiola, eu acho que trocar Ederson por Donnarumma é um retrocesso. Principalmente por conta do jogo com os pés. Ederson é o melhor do mundo nisso e Donnarumma tem uma deficiência. Essa arma é fundamental pra construção de jogo — disse Fred Caldeira.

— Eu não acho o Donnarumma tão bom goleiro assim. Claro, atualmente ele é o melhor do mundo porque fez uma temporada de melhor do mundo. Mas ele não está nem perto dos melhores goleiros como Courtois e Neuer […] Se o Luis Enrique não o quis, é porque tem alguma coisa aí —  seguiu.

Ederson chegou ao Manchester City em 2017, vindo do Benfica, e se tornou peça fundamental do time de Pep Guardiola. Ao longo de oito temporadas, disputou 372 partidas, conquistou 18 títulos – incluindo seis edições da Premier League e uma Liga dos Campeões – além de ter vencido o prêmio Luva de Ouro em três oportunidades.

Sai Ederson, entra Donnarumma

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League
Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Divulgação/PSG)

Donnarumma assinou contrato com o Manchester City até 2030 e substituirá Ederson, que reforçou o Fenerbahçe. Os Citizens desenbolsaram mais de R$ 200 milhões para tirar um dos pilares do Paris e reforçar a meta do clube inglês. O italiano entrou em colisão com o PSG diante de um impasse para a renovação de seu contrato, o que gerou desconforto interno, principalmente do treinador Luis Enrique.

Do outro lado, o brasileiro de 32 anos assinou com os turcos até junho de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A transferência foi fechada por 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões). A negociação vinha sendo especulada desde o fim da última temporada, quando o nome de Ederson também foi ligado ao Galatasaray. No entanto, o Fenerbahçe se antecipou ao rival e conseguiu dar o "chapéu".

