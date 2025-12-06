Thomas Müller disputará neste sábado a final da MLS Cup com o Vancouver Whitecaps, contra o Inter Miami de Lionel Messi. Se vencer, o alemão conquistará seu primeiro título na liga em menos de seis meses nos Estados Unidos – e ele não esconde o peso do momento. Para o campeão mundial de 2014, esta decisão supera todas as outras que já viveu na carreira.

Durante o Media Day da final, Müller foi direto ao classificar o duelo como o mais importante que já disputou. Aos 36 anos e dono de Champions, Bundesliga e Copa do Mundo, o alemão justificou a avaliação pelo que representa hoje, e não pelo tamanho de seus feitos anteriores.

– Neste momento, a MLS Cup é a prioridade número um. Já joguei muitas finais, mas esta é a mais importante da minha carreira – afirmou o jogador, destacando que as conquistas anteriores permanecem como lembrança e não definem o agora.

Müller cumprimenta torcida do Vancouver Whitecaps (Foto: Elizabeth Ruiz Ruiz/ AFP)

O entendimento de Müller é claro: o passado foi grande, mas o jogo que importa é o próximo. A final em Miami coloca o meia-atacante diante de um adversário que marcou gerações – Messi – e o projeta novamente para o centro do futebol internacional. Ele reconhece o tamanho da ocasião e trata o desafio como oportunidade de acrescentar um novo capítulo a uma trajetória que já é referência no esporte.

Müller também fala sobre rivalidade com Messi

A presença de Messi foi tema inevitável. Müller, que enfrentou o argentino inúmeras vezes na Europa, disse estar animado para o reencontro e destacou também a figura de Mascherano no comando do Inter Miami.

– É sempre bom rever velhos amigos. Não somos muito próximos, mas é ótimo vê-los de novo. O que passou é passado. O importante agora é o que podemos fazer neste jogo – afirmou.

O alemão ainda comentou sobre a despedida de Busquets e Jordi Alba, que farão seu último jogo como profissionais justamente nesta final. Para ele, enfrentar dois campeões históricos acrescenta peso à ocasião.

