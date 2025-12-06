O Flamengo inicia a caminhada no Intercontinental da Fifa na próxima quarta-feira (10), no Catar, diante do Cruz Azul, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf (Concachampions) e uma das sensações do futebol mexicano na temporada 2025/26. Será o primeiro duelo oficial entre os clubes, que já se enfrentaram em amistosos anteriormente e agora protagonizam o confronto apelidado no México de "Derby das Américas".

A equipe comandada por Nicolás Lacarmón chega ao torneio embalada e com números sólidos. Ao todo, o Cruz Azul já disputou 20 partidas na atual temporada, com 36 gols marcados e 23 sofridos, além de seis jogos sem levar gols. O time também detém a maior média de posse de bola do Campeonato Mexicano, com 57,2%.

Campanha consistente no Apertura

Na fase classificatória do Apertura (primeira metade do Campeonato Mexicano), o Cruz Azul terminou em 3º lugar, somando 35 pontos — foram 10 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, atrás somente de Toluca (37) e Tigres (36).

Destaques da equipe

O destaque ofensivo é o uruguaio Gabriel Fernández, artilheiro da equipe com 9 gols em 16 partidas, seguido pelo mexicano Ángel Sepúlveda, autor de 7 gols em 19 jogos. Ambos têm 100% de aproveitamento nas cobranças de pênalti: Sepúlveda (3/3) e Fernández (2/2).

Gabriel Fernández, atacante do Cruz Azul, é o artilheiro da equipe mexicana na atual temporada (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

No meio-campo, quem dita o ritmo é Carlos Rodríguez, principal armador do time, com 5 assistências e 9 grandes chances criadas.

Campeão da Concachampions

O Cruz Azul chega ao Intercontinental como maior vencedor da Concachampions, com sete títulos (1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013–14 e 2025). A campanha do título mais recente foi dominante:

32 avos (ida e volta) – Real Hope (Haiti): 7 a 0 Oitavas (ida e volta) – Seattle Sounders (EUA): 4 a 1 Quartas (ida e volta) – América (México): 2 a 1 Semifinal (ida e volta) – Tigres (México): 2 a 1 Final (jogo único) – Vancouver Whitecaps (Canadá): 5 a 0

Histórico "esquecido" contra o Flamengo

Apesar de nunca terem se enfrentado oficialmente, mexicanos e brasileiros já disputaram três amistosos nos anos 1980 — todos terminando com vantagem do Cruz Azul. A "TV Azteca" resgatou essa sequência, chamando-a de "paternidade esquecida".

16/6/1985 – Cruz Azul 2 (9)x(8) 2 Flamengo (Torneio Juarez)

(Torneio Juarez) 23/6/1985 – Cruz Azul 2x0 Flamengo (Quadrangular Rosa de Ouro)

14/8/1987 – Cruz Azul 1x0 Flamengo (Torneio Azteca)

Caminho no Intercontinental

O duelo do dia 10 vale o título simbólico do Derby das Américas. Quem avançar encara o Pyramids (Egito), no dia 13, pela Copa Challenger. A final do torneio será em 17 de dezembro, contra o PSG.

