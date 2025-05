Ídolo do México anuncia aposentadoria aos 36 anos

Ídolo do México, o atacante Carlos Vela anunciou, nesta terça-feira (27), a aposentadoria dos gramados. O jogador teve passagens relevantes em clubes do futebol europeu, como o Arsenal, e fechou a carreira vestindo a camisa do Los Angeles FC.

- Ao longo da minha carreira eu vivi momentos muito especiais, mas chegou o momento de oficialmente me retirar do futebol profissional. Não há palavras suficientes para expressar a gratidão que tenho pela minha família, por todos os clubes que me deram oportunidades e pela torcida por seu apoio e carinho. Foi uma honra e um privilégio compartilhar minha carreira com todos vocês - declarou o atleta, através de suas redes sociais.

🟢⚪🔴 A trajetória de Carlos Vela, ídolo do México

Vela fez parte da formação no Chivas Guadalajara, e foi comprado pelo Arsenal em 2005, à época de utilização larga dos jovens por parte de Arsène Wenger. Depois de um ano na base, o atacante foi promovido aos profissionais, mas teve pouco espaço e foi seguidamente emprestado a Salamanca, Osasuna, West Bromwich e Real Sociedad.

O clube basco, em 2012, escolheu ativar a opção de compra e desembolsou 14 milhões de euros (R$ 34 milhões na cotação da época) para ter Carlos de maneira definitiva. O mexicano ficou seis anos em San Sebastián e acumulou exatos 250 jogos, fazendo parte de um processo de reconstrução do clube na elite espanhola.

Em 2018, meses antes da disputa da Copa do Mundo, fechou com o Los Angeles FC e rumou à MLS, onde se tornou o primeiro atleta designado - que pode ter salário acima do teto - do clube. A despedida aconteceu em setembro de 2024, nos playoffs da liga estadunidense, diante do Vancouver Whitecaps, no duelo de ida, em vitória por 3 a 0.

Carlos Vela, ídolo do México, comemora gol pelo Los Angeles FC (Foto: Divulgação/Los Angeles FC)

Com a seleção do México, Vela anotou 19 gols e deu nove assistências em 72 jogos. A estreia aconteceu ainda em setembro de 2007, em amistoso diante do Brasil de Dunga. Pelos Tricolores, o atacante disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2018. O encontro com a Seleção Brasileira, nas oitavas do Mundial da Rússia, foi sua última aparição com a camisa verde, em derrota por 2 a 0, com gols de Neymar e Roberto Firmino.

