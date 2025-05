Astro do Campeonato Saudita acerta com time português

A onda de transferências de atletas da Europa para o Campeonato Saudita têm passado pelo caminho inverso. E Gabri Veiga, do Al-Ahli, é um dos jogadores que manifestaram interesse em retornar ao Velho Continente na janela de verão.

continua após a publicidade

➡️ Entenda como vai funcionar a janela de transferências criada para o Mundial de Clubes

O meio-campista, segundo o jornalista Fabrizio Romano, já tem conversas avançadas com o Porto, e a transferência deve ser confirmada antes do Mundial de Clubes. O Dragão deve desembolsar mais de R$ 100 milhões junto aos sauditas para contratar o espanhol e tê-lo na disputa organizada pela Fifa nos Estados Unidos.

Com o fim da temporada no mundo árabe, Veiga está em solo espanhol, e comemorou o aniversário de 23 anos nesta terça-feira (27) em Vigo. O atleta, revelado pelas categorias de base do Celta, voltou ao lugar de origem para acertar os últimos detalhes da transferência ao Porto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

A ida de Gabri para o Al-Ahli aconteceu em 2023, ainda aos 21 anos, durante a onda de contratações da Arábia Saudita, em janela que levou nomes como Benzema, Neymar e Roberto Firmino. O central era monitorado por gigantes europeus, como Real Madrid e Barcelona, mas escolheu receber um salário relevante no Oriente Médio, o que lhe rendeu críticas de torcedores do clube da Galícia à época.

continua após a publicidade

🔢 Números de Gabri Veiga no Campeonato Saudita de 2024/25

⚽ 32 jogos

⌛ 2.539 minutos em campo

🥅 7 gols

📤 5 assistências

✅ 20 vitórias

🟰 4 empates

❌ 8 derrotas

Gabri Veiga pode trocar o Campeonato Saudita pelo Português, e tem acerto encaminhado com o Porto (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Outros nomes ligados a uma saída da Saudi Pro League são os de Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino. O português findou seu contrato com o Al-Nassr e não tem futuro definido, além de ter sido ligado a um clube do Brasil. Já o ex-Liverpool tem vínculo com o próprio Al-Ahli até o fim do primeiro semestre de 2026, mas chegou a ser cortado da liga local pelo limite de estrangeiros, e tem mercado na Europa.

➡️ Cristiano Ronaldo sobre futuro no Al-Nassr: ‘Este capítulo chegou ao fim’