Guardiola perde mais um membro de staff no Manchester City

Pep Guardiola deve seguir a tônica de perder membros de sua comissão técnica no Manchester City. Juanma Lillo, considerado um mentor do espanhol, deve deixar o clube antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, segundo o jornal inglês "The Athletic".

Carlos Vicens e Iñigo Domínguez, que também fazem parte do corpo técnico do clube, são outros dois nomes que podem sair nas próximas semanas. As mudanças não estão ligadas a problemas anímicos, e sim fins de ciclo das peças do staff de Pep.

Guardiola também não terá mais no City o diretor de futebol Txiki Begiristain, responsável por conduzir diversos pedidos de contratação do espanhol. O ex-companheiro do treinador dentro dos gramados, nos tempos de Barcelona, já tinha escolhido a saída há cinco anos, mas a forte amizade entre os dois adiou a aposentadoria por algumas temporadas.

🩵 Guardiola perdeu outros adjuntos no Manchester City

A saída de Lillo é mais uma de auxiliares de Pep que podem se lançar como treinadores principais. Exemplos não faltam: Mikel Arteta recebeu o convite do Arsenal para substituir Unai Emery em 2019 e segue até hoje no cargo; Domènec Torrent comandou o Flamengo em 2020, na temporada de estádios fechados devido à pandemia de Covid-19; e Enzo Maresca conquistou a Championship com o Leicester e tem pela frente a final da Conference League no comando do Chelsea.

Guardiola está no comando do Manchester City desde a temporada 2016/17. O contrato atual tem duração até o fim do primeiro semestre de 2027, o que levará o treinador a completar 11 anos de casa se o ciclo não for interrompido antes do prazo.

