Inter Miami e Montréal se enfrentam em duelo válido pela 16ª rodada da MLS. A partida acontece nesta quarta-feira (28), no Chase Stadium, na Flórida (EUA), às 20h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da Apple TV+.

continua após a publicidade

➡️ Parceria além do gramado: Messi e Suárez anunciam criação de clube de futebol

👀 Como chegam os clubes?

O time de Lionel Messi, Luis Suárez e companhia vive um momento cercado de dúvidas na competição. Sob o comando de Javier Mascherano, a equipe não vence há quatro jogos, e deixou a liderança rumo ao sétimo lugar na Conferência Leste, precisando da vitória nos próximos dois compromissos, a fim de receber o Mundial de Clubes em paz com o torcedor nos seus domínios.

Mas se a coisa não está boa para os Herons, está ainda pior para os canadenses. O Montréal é o lanterna do Leste, e precisa engatar uma sequência positiva para voltar a brigar por vagas no mata-mata. O time conseguiu apenas oito pontos em 15 jogos, com somente uma vitória no período, e está a 13 do NY Red Bulls, primeiro time na zona de playoffs.

continua após a publicidade

Ficha do jogo INT MON MLS 16ª rodada Data e Hora Quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Chase Stadium, na Flórida (EUA) Árbitro Onde assistir Apple TV+

Tudo sobre o jogo entre Inter Miami e Montréal, pela MLS (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter Miami x Montréal

16ª rodada - MLS

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Chase Stadium, na Flórida (EUA)

📺 Onde assistir: Apple TV+ (streaming)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🩷🖤 Inter Miami (Técnico: Javier Mascherano)

Oscar Ustari; Ian Fray, Héctor Martínez, Gonzalo Luján e Noah Allen; Sergio Busquets, Tadeo Allende, Telasco Segovia e Jordi Alba; Lionel Messi e Luis Suárez

❌ Desfalques: David Ruiz e Baltasar Rodríguez (lesionados)

❓ Dúvidas: Drake Callender (lesionado)



💙🖤 Montréal (Técnico: Marco Donadel)

Jonathan Sirois; Dawid Bugaj, George Campbell, Jalen Neal e Luca Petrasso; Dante Sealy, Nathan Saliba, Samuel Piette e Tom Pearce; Prince Owusu e Giacomo Vrioni

❓ Dúvidas: Hennadiy Synchuk, Bryce Duke e Dominik Yankov (lesionados)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.