Ex-Flamengo, Gerson veste camisa inusitada em apresentação no Zenit

Surpreendendo a Nação rubro-negra, Gerson optou por deixar o Rio de Janeiro para trilhar seu futebol em São Petersburgo, com a camisa do Zenit. Os russos pagaram à vista 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a saída do capitão do Flamengo após o Mundial de Clubes. Anunciado no último domingo (13), o volante usará a camisa 9, número incomum para um meio-campista.

Há cerca de um mês, Zenit e Gerson haviam chegado a um acordo, com a sinalização de que o clube arcaria com o valor da multa rescisória estipulada em contrato. Nos últimos dias, no entanto, o Al-Nassr demonstrou interesse e entrou na disputa pela contratação do jogador. Diante da nova concorrência, a equipe russa acelerou o processo de pagamento para assegurar a negociação.

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o clube carioca e acertou a redução da multa rescisória. Com valor fixado, a saída ficou condicionada ao pagamento. Sem precisar sentar à mesa para negociar, o Rubro-Negro avisou que só aceitaria se o valor fosse pago à vista.

Território brasileiro na Rússia 🟢🟡

No Zenit, Gerson terá a companhia de um elenco recheado de jogadores brasileiros que têm se destacado no futebol russo. Entre eles estão o lateral-esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético-MG; o zagueiro Nino e o volante Wendel, ambos com passagem pelo Fluminense; jogadores formados pela base do Corinthians (Pedrinho, Gustavo Mantuan e Robert Renan); além do ponta-direita Luiz Henrique, Rei da América pelo Botafogo em 2024. Veja a numeração dos brasileiros do clube:

Douglas Santos – Nº 3 (capitão)

Wendel – Nº 8

Gerson – Nº 9

Luiz Henrique – Nº 11

Pedro – Nº 20

Gustavo Mantuan – Nº 31

Nino – Nº 33

Robert Renan – Sem número

