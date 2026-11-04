Volta de Ronaldinho Gaúcho causa alvoroço na Itália; entenda

Ronaldinho Gaúcho vai voltar a jogar oficialmente, após 11 anos da aposentadoria, no estádio Bruno Benelli, em Ravenna (Itália), no dia 15 de novembro, durante o clássico contra o Forlì pela terceira divisão italiana. A presença do ex-jogador do Atlético-MG gerou grande expectativa e levou o clube a ampliar a capacidade do estádio.

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O Ravenna iniciou a instalação de uma arquibancada provisória com capacidade para cerca de 1.800 pessoas no setor conhecido como distinti do estádio Bruno Benelli. A medida visa acomodar o público interessado em assistir ao chamado Ronaldinho Day, evento que marcará o retorno do brasileiro aos gramados em partida oficial. O clássico contra o Forlì está marcado para as 17h30 (horário local); a informação foi publicada nesta quarta-feira (4) pelo jornal italiano Il Resto del Carlino.

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Ronaldinho não atua em jogos oficiais desde 2015, quando vestiu a camisa do Fluminense. A contratação do craque pelo Ravenna foi anunciada em junho deste ano, e o presidente do clube, Ignazio Cipriani, confirmou que o jogador participaria do confronto contra o Forlì. O clube deve divulgar em breve detalhes sobre a venda de ingressos e prioridade para sócios-torcedores.

A presença de Ronaldinho na Itália também repercute entre os torcedores brasileiros, especialmente os atleticanos. O ex-meia defendeu o Atlético-MG entre 2012 e 2014, período em que conquistou a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014 e o Campeonato Mineiro de 2013. Sua passagem pelo Galo é considerada um dos momentos mais marcantes da carreira, que inclui ainda passagens por Barcelona, Milan e a Seleção Brasileira, além da conquista da Bola de Ouro em 2005.

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O próximo compromisso oficial de Ronaldinho será o clássico entre Ravenna e Forlì, no dia 15 de novembro, quando o clube italiano espera receber um público recorde para acompanhar o retorno do ídolo aos gramados.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.