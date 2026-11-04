Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Vini Jr busca dar resposta e justificar renovação com o Real Madrid na Champions

Atleta será titular contra o AEK Atenas em meio a "sumiço" na La Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Suspenso nos últimos três jogos da La Liga, Vini Jr busca dar uma resposta e justificar a renovação com o Real Madrid na Champions League. Nesta quarta-feira (4), o atacante brasileiro receberá mais uma oportunidade como titular na equipe de José Mourinho para enfrentar o AEK Atenas.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Na atual temporada, Vini Jr está longe de viver sua melhor fase na carreira, tendo apenas um gol e três assistências em 11 jogos disputados. Esse mau momento aliado com o "sumiço" no Campeonato Espanhol faz com que sua presença no time titular comece a ser questionado.

continua após a publicidade

Em meio a essa maratona de jogos, Vini Jr será aproveitado por José Mourinho, que decidiu poupar e nem relacionar Arda Güler e Tchouaméni para o duelo entre Real Madrid e AEK Atenas, pela 4ª rodada da Champions League. No entanto, os merengues conquistaram duas vitórias confortáveis e um triunfo chave contra o Barcelona sem a presença do brasileiro.

Na La Liga, o Real Madrid parece encaixado com Diomande, Mbappé e Arda Güler no comando de ataque. No meio campo, Tchouaméni atua como um primeiro volante ao lado de Bernardo Silva, enquanto Bellingham joga mais à frente, mais próximo dos atacantes e com liberdade para chegar na área e finalizar jogadas.

continua após a publicidade
O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande (à direita), comemora o quarto gol de sua equipe com o atacante francês do Real Madrid, número 10, Kylian Mbappé, durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Diomande abraça Mbappé e comemora gol do Real Madrid sobre o RB Leipzig (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Vini Jr vê Champions League como chance de se mostrar

Na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal no dia 10 de outubro, Vini Jr foi expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba e punido com uma suspensão mais longa por conta de sua reação após o cartão vermelho. Inclusive, o camisa sete ainda deverá cumprir mais uma partida de sanção e não enfrentará o Valencia, no fim de semana.

Com isso, Vini Jr vê a Champions League como a chance de se mostrar e recuperar a confiança dos torcedores. E provar para José Mourinho de que ainda pode ser uma peça chave e útil na sequência da temporada.

continua após a publicidade

Sem participações em gols na Liga dos Campeões, Vini Jr vê no AEK Atenas o rival ideal para se reencontrar com o bom futebol. O clube grego vem de duas derrotas consecutivas na Champions League e sofreu oito gols em três partidas, o que representa uma fragilidade defensiva de um dos times mais modestos da competição.

Questionado pela imprensa espanhola e criticado por suas atuações abaixo da média, Vini Jr tem como objetivo deixar uma impressão positiva antes da pausa para a Data Fifa. E retornar da Seleção Brasileira com a vaga de titular garantida para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Colagem com emblemas do Viking FK (Noruega) e Sabah FC, bola de futebol, torcida e estádio ao fundo.

Futebol Internacional

Viking x Sabah: da espera de 34 anos à ascensão em nove anos

Há 6 minutos
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Borussia Dortmund x Betis

Onde Assistir

Borussia Dortmund x Betis: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - RB Leipzig x Manchester City

Onde Assistir

RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Fenerbahce x Liverpool

Onde Assistir

Fenerbahce x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - AEK x Real Madrid

Onde Assistir

AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra

Futebol Internacional

Técnico do Manchester City faz cobrança forte ao elenco: 'Não podemos'

Há 12 horas
Mais LANCE!
Confira o quarto e último episódio do documentário (Foto: Arte/Lance!)

Rumo ao Estrelato: Último episódio revela o futuro de Sartori

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona sobre o Aston Villa, pela Champions League

Raphinha brilha, e Barcelona vence Aston Villa na Champions League

Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa

Raphinha iguala marca de Ronaldinho no Barcelona e faz história na Champions

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Mourinho compara passagens no Real Madrid e espera quebrar barreira da Champions

Emblema do Corinthians ao lado de fita preta de luto.

Corinthians se manifesta após morte de jogador na Espanha

Jogadores do PSG comemoram em campo durante a Liga dos Campeões contra o Villarreal

PSG faz história e supera marca de Real Madrid na Champions League

Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, celebra em campo com as mãos na boca.

Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do Barça

Richard Ríos, volante do Palmeiras

Richard Ríos chega a São Paulo e fará parte da recuperação de lesão no Palmeiras

Confira o quarto e último episódio do documentário (Foto: Arte/Lance!)

Rumo ao Estrelato: assista ao 4º episódio no Lance! TV

Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel

Uefa prepara homenagem a Jesús de Miguel nos jogos da Champions

Lille x PSG - Messi, Neymar e Mbappé

Craque revela impacto da chegada de Messi ao PSG: 'Jogador menor'

Michel Salgado do Real Madrid em lance de futebol, disputando a bola enquanto adversário cai.

Ex-Real Madrid aponta problema do futebol brasileiro