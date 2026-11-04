Vini Jr busca dar resposta e justificar renovação com o Real Madrid na Champions

Suspenso nos últimos três jogos da La Liga, Vini Jr busca dar uma resposta e justificar a renovação com o Real Madrid na Champions League. Nesta quarta-feira (4), o atacante brasileiro receberá mais uma oportunidade como titular na equipe de José Mourinho para enfrentar o AEK Atenas.

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Na atual temporada, Vini Jr está longe de viver sua melhor fase na carreira, tendo apenas um gol e três assistências em 11 jogos disputados. Esse mau momento aliado com o "sumiço" no Campeonato Espanhol faz com que sua presença no time titular comece a ser questionado.

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Em meio a essa maratona de jogos, Vini Jr será aproveitado por José Mourinho, que decidiu poupar e nem relacionar Arda Güler e Tchouaméni para o duelo entre Real Madrid e AEK Atenas, pela 4ª rodada da Champions League. No entanto, os merengues conquistaram duas vitórias confortáveis e um triunfo chave contra o Barcelona sem a presença do brasileiro.

Na La Liga, o Real Madrid parece encaixado com Diomande, Mbappé e Arda Güler no comando de ataque. No meio campo, Tchouaméni atua como um primeiro volante ao lado de Bernardo Silva, enquanto Bellingham joga mais à frente, mais próximo dos atacantes e com liberdade para chegar na área e finalizar jogadas.

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Diomande abraça Mbappé e comemora gol do Real Madrid sobre o RB Leipzig (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Vini Jr vê Champions League como chance de se mostrar

Na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal no dia 10 de outubro, Vini Jr foi expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba e punido com uma suspensão mais longa por conta de sua reação após o cartão vermelho. Inclusive, o camisa sete ainda deverá cumprir mais uma partida de sanção e não enfrentará o Valencia, no fim de semana.

Com isso, Vini Jr vê a Champions League como a chance de se mostrar e recuperar a confiança dos torcedores. E provar para José Mourinho de que ainda pode ser uma peça chave e útil na sequência da temporada.

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Sem participações em gols na Liga dos Campeões, Vini Jr vê no AEK Atenas o rival ideal para se reencontrar com o bom futebol. O clube grego vem de duas derrotas consecutivas na Champions League e sofreu oito gols em três partidas, o que representa uma fragilidade defensiva de um dos times mais modestos da competição.

Questionado pela imprensa espanhola e criticado por suas atuações abaixo da média, Vini Jr tem como objetivo deixar uma impressão positiva antes da pausa para a Data Fifa. E retornar da Seleção Brasileira com a vaga de titular garantida para a sequência da temporada.

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